  1. دين، حوزه، انديشه
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

پرونده ای برای "مرگ"-10/

نسبت مرگ و سبک زندگی/ علل هراس از مرگ

نسبت مرگ و سبک زندگی/ علل هراس از مرگ

فیلسوف ذهن آمریکایی و استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا معتقد است رابطه مؤثری میان تعریف مرگ و سبک زندگی ناشی از این تعریف وجود ندارد.

پروفسور جان لچز استاد فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا در خصوص تعریف مرگ از دیدگاه الهیون و مادیون به خبرنگار مهر گفت:  در ابتدا باید به نکته‌ای مهم توجه داشت و آن اینکه تفاوت میان الهی دانها و مفهوم پزشکی از مرگ ناشی از تفسیر است و نه از تعریف.

مؤلف "ذهن و فلسفه" در ادامه یادآور شد: در واقع این دو دیدگاه دارای تفسیرهای متفاوت از مرگ هستند و نه اینکه تعاریف متفاوتی از مرگ داشته باشند.

وی در مورد هراس و ترس مردم از مرگ نیز تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی و مهم ترس و هراس مردم از مرگ این است که مرگ پایان فعالیتهایی است که انسان از آن لذت می برد.

مؤلف "ارتباط فلسفه با زندگی" تأکید کرد: انسان از فعالیتهایی در طول زندگی لذت می برد و مرگ به این فعالیتها پایان می دهد.

این فیلسوف آمریکایی در مورد نسبت تعریف مرگ و سبک زندگی ناشی از آن نیز یادآور شد: به نظر من نسبت و رابطه مؤثری میان این دو متغیر وجود ندارد.

وی در پایان افزود: به عبارت دیگر نوع تعریف هر فرد از مرگ و دیدگاه او در این زمینه نسبتی معنادار با سبک زندگی او ندارد.

کد مطلب 1689422

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