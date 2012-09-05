طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس جویبان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش تقاضا برای خرید انواع لوازم التحریر، کیف و کفش، مانتو و روپوش مدارس و دیگر ملزومات تحصیلی این طرح در استان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه مدارس با هدف ونظارت بر قیمت، تأمین، توزیع و ارائه بموقع کاﻻ و خدمات اولویت دار این ایام در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: مهار بازار مصرف همزمان با بازگشایی مدارس و جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی و برخورد قاطع و قانونی با سود جویان از دیگر اهداف طرح است.

جویبان تصریح کرد: در راستای اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار لوازم مورد نیاز دانش ‌آموزان توسط بازرسان سازمان و مجمع امور صنفی از واحدهای عرضه پوشاک، کیف، کفش و لوازم‌ التحریر انجام می شود.

وی به حضور ناظران افتخاری در اجرای این طرح اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر فعالیت بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ناظر افتخاری نیز در اجرای این طرح همکاری لازم را با این سازمان خواهند داشت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: همچنین در این طرح نظارت ویژه بر رعایت نرخهای تعیین شده دفترچه های دانش آموزی از سوی اداره برنامه ریزی تامین، توزیع وتنظیم بازارو ممانعت از فروش اجباری کاﻻ به همراه توزیع دفترچه های دانش آموزی انجام می شود.

به گفته وی در طرح ویژه بازگشایی مدارس همچنین بر تعیین و رعایت نرخ سرویسهای ایاب و ذهاب مدارس با همکاری اتحادیه مربوطه و سازمان آموزش و پرورش استان صورت خواهد گرفت.

جویبان نظارت بر عملکرد آموزشگاهها و مدارس غیرانتفاعی در دریافت شهریه های مصوب شده را از دیگر برنامه های این طرح اعلام کرد و افزود: از توزیع و فروش لوازم التحریر خارجی و داخلی فاقد استاندارد و بی کیفیت با هماهنگی مراجع ذیربط جلوگیری خواهد شد.

وی عنوان کرد: طرح ویژه بازگشایی مدارس از امروز به مدت یکماه در استان ادامه خواهد داشت.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی مراتب را ازطریق شماره تلفن 124 اطلاع دهند.