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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

هدایتی با مهر مطرح کرد:

کمبود آب، بزرگترین مشکل باغداران زرندیه/ بحران آب در هفت هزار و400 هکتار باغ پسته

کمبود آب، بزرگترین مشکل باغداران زرندیه/ بحران آب در هفت هزار و400 هکتار باغ پسته

ساوه – خبرگزاری مهر: فرماندار زرندیه گفت: هم اکنون کمبود شدید آب، مهمترین مشکل باغداران پسته این شهرستان است.

علی رضا هدایتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، کمبود آب را مهمترین مشکل باغداران زرندیه دانست و افزود: سالانه به طور میانگین 9 هزار تن محصول از باغات پسته این شهرستان برداشت می شود و بیش از 70 درصد پسته های زرندیه به خارج از کشور صادر می شود.

وی با اشاره به اشتغالزایی سه هزار نفری کشت این محصول در زرندیه تصریح کرد: با حل مشکل آب می توان زمینه اشتغال 10 هزار نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرد.

هدایتی با تاکید بر اینکه شهرستان زرندیه دارای هفت هزار و400 هکتار باغ پسته است  که با  بحران کم آبی مواجه اند اظهار داشت: با مساعدت نماینده مردم در مجلس می توان کمبود آب در باغات پسته را برطرف کرد.

کد مطلب 1689424

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