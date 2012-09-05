کمبود آب، بزرگترین مشکل باغداران زرندیه/ بحران آب در هفت هزار و400 هکتار باغ پسته

علی رضا هدایتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، کمبود آب را مهمترین مشکل باغداران زرندیه دانست و افزود: سالانه به طور میانگین 9 هزار تن محصول از باغات پسته این شهرستان برداشت می شود و بیش از 70 درصد پسته های زرندیه به خارج از کشور صادر می شود.

وی با اشاره به اشتغالزایی سه هزار نفری کشت این محصول در زرندیه تصریح کرد: با حل مشکل آب می توان زمینه اشتغال 10 هزار نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرد.

هدایتی با تاکید بر اینکه شهرستان زرندیه دارای هفت هزار و400 هکتار باغ پسته است که با بحران کم آبی مواجه اند اظهار داشت: با مساعدت نماینده مردم در مجلس می توان کمبود آب در باغات پسته را برطرف کرد.