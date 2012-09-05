رفع اختلافات هیئت های ورزشی ارتقای ورزش کردستان را به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه چهارشنبه در گردهمایی روسا و نواب رئیس هئیت های ورزشی استان کردستان اظهار داشت: جوانان سرمایه های مملکت هستند که باید در بحث ساماندهی آنها به ویژه در حوزه ورزشی اقدامات مناسبی انجام گیرد.

وی افزود: استان کردستان دارای توانمندی و پتانسیل بالایی است که می تواند زمینه را برای توسعه ورزش این استان در تمامی رشته ها فراهم کند.

استاندار کردستان بیان کرد: باید گذشته را کنار گذاشت و با برادری و همدلی راه ارتقاء ورزش را هموار کنیم چرا که تنها در این صورت است که می توان به نتایج بهتری دست یافت.

شهبازی با اشاره به اینکه در بحث جوانان رسالت خطیری بر عهده مسئولان است، گفت: رسیدگی به امر جوانان در کنار ورزش یک ضرورت است.

وی ادامه داد: هموار ساختن نیازها و ساختن بسترهای مناسب برای توسعه ورزش استان کردستان ضروری است و انتظار می رود که در این بخش شاهد فعالیت ها و اقدامات بهتری باشیم.

استاندار کردستان گفت: نباید افرادی که سمت مدیریتی در ادارات و سازمان های دولتی دارنند به عنوان رئیس هئیت های ورزشی انتخاب شوند و باید زمینه را برای فعالیت پیشکسوتان ورزشی در این عرصه ها فراهم کرد.

شهبازی در پایان سخنان خود یادآور شد: شهرداری ها باید از درآمد خود درصدی را به حمایت از ورزش اختصاص دهند و با برنامه ریزی درست و مدیریت مناسب اعتبارات موجود را در راستای اتمام پروژه ها، ساماندهی ورزش و امر جوانان جذب کنند.