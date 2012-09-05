سرشار «اقلیم نقد» را به عرصه نشریات تخصصی ادبی ایران آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سرشار، سردبیر ماهنامه «اقلیم نقد» با اشاره به انتشار نخستین شماره از این ماهنامه اظهار کرد: این ماهنامه به صورت همکاری مشترک میان انجمن قلم ایران و نهاد کتابخانههای عمومی کشور منتشر خواهد شد و مخاطب آن نیز تمام افرادی هستند که حوزه فعالیتشان به طور خاص داستان و شعر - بزرگسال و کودک و نوجوان ـ است، اما میتوان به نوع دیگر همه اهالی مطالعه را هم مخاطب این نشریه دانست.
وی افزود: نوع نقدهایی که قرار است در این ماهنامه درج شود، شامل گونههای متعددی میشود، اما در یک نگاه کلی میتوان گفت نقدهایی که کل آثار یا سبک یک نویسنده را دربرمیگیرند، نقد تک کتابهای مستقل از نویسندگان مختلف، نقد جریانهای گوناگون مطرح ادبی، نقد نقدهای منتشره در مورد آثار یا جریانهای مختلف، نقد جنبه یا جنبههای خاص از یک کتاب، یا مجموعهای از آثار مشابه، نقدهای صرفا محتوایی یا ساختاری، یا توامان با هم و نیز نقدهای توصیفی و تحلیلی در این مجموعه جای خواهند گرفت.
سرشار همچنین گفت: کتابهایی که به دریافت جوایز ادبی نایل آمدهاند یا به نوعی پرفروش بوده و نیز مطرح، جریانساز، بحثانگیز و احتمالا محل اختلاف کتابخوانان، اهالی فرهنگ و نشریات بودهاند و همچنین کتابهای بیش از اندازه ضعیف در این نشریه مورد توجه منتقدان قرار خواهد گرفت.
سردبیر این شریه با اشاره به محتوا نخستین شمار از آن نیز گفت:مطالب این شماره اقلیم نقد، در دو بخش مجزای نقدهای داستان و شعر تقسیم بندی شده است که بخش نقد داستان شامل یادداشتی به نام «هفتخوان ادبیات داستانی دفاع مقدس»به قلم احمد شاکری و نقد کتابهای «ادبیات داستانی ایران پس از انقلاب اسلامی» نوشته محمدرضا سرشار؛ «حافظ هفت» نوشته اکبر صحرایی؛ «ریاح» نوشته جلال توکلی، «توفان دیگری در راه است» نوشته سیدمهدی شجاعی؛ «داستان یک مرد» نوشته مجید ملامحمدی توسط منتقدانی چون علیالله سلیمی، مهدیه ارطایفه، محمدرضا سرشار، مریم مقانی، یوسف نیکفام و مجید محبوبی است.
به گفته وی در بخش شعر شماره نخست این نشریه نیز یادداشتها و نقدهایی درباره کتابهای «خاکه نغمهها» اثر عباس باقری؛ «به رنگنارنگی» اثر سیامک بهرام پرور، «درخت محافظه کار است» نوشته منیژه حسین پور و نیز نقد مجموعه آثار محمدکاظم کاظمی گنجانده شده است.
سرشار همچنین از درج مقالاتی با عناوین «هالههای نیهیلیسم در وجنات جناب شاملو»، «سلمان هراتی و مسئله تداوم»، «بازخوانی شعرهایی برای شهیدان علمی» و «مجملی اندر باب نقدنویسی» در این ماهنامه به قلم محمدکاظم کاظمی، علی داوودی، کامران شرفشاهی، علی مؤدب، بهروز سپیدنامه، سلمان نظافت یزدی، محمد رستمی و میرشمس الدین فلاحهاشمی خبر داد.
نخستین شماره اقلیم نقد، ویژه شهریور 91، در 178 صفحه قطع وزیری کوتاه، به بهای 3000 تومان انتشار یافته و از طریق کتابفروشی انجمن قلم ایران در دسترس است.
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