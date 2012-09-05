نمایشگاه توانمندیهای هنرهای تجسمی گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شجاعی مسئول کمیته هنری و اجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی صبح چهارشنبه در این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه توسط 25 هنرمند تجسمی استان با نمایش 60 اثر افتتاح شده است.

وی افزود: این نمایشگاه تا پایان مراسم اختتامیه جشنواره برای استفاده علاقمندان برپاست.



شجاعی اظهار داشت: این آثار در رشته های نقاشی، تصویرسازی، کاریکاتور، طراحی، خوشنویسی، حجم و نگارگری به نمایش درآمده است.



وی ادامه داد: در روز پایانی جشنواره نیز کارگاه آموزشی در رشته نقاشی با حضور 50 هنرمند با موضوع جوان، بیداری اسلامی و دفاع مقدس در پارک شهر گرگان برگزار می شود.

وی به خلق بوم عفاف و حجاب نیز اشاره کرد و گفت: در کنار برگزاری این کارگاه، هنرمندان استان به خلق بوم نقاشی با موضوع عفاف و حجاب در ابعاد 70/1 ×10 متر می پردازند.

شجاعی برگزاری کارگاه آموزشی در شهرستان گنبدکاووس را از دیگر برنامه های ایام جشنواره برشمرد و اعلام کرد: این کارگاه آموزشی با حضور بیش از 30 هنرمند داخلی و خارجی با حضور در کنار میل هزار ساله گنبد به مناسبت ثبت در میراث جهانی یونسکو، برگزار می شود.