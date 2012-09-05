جایزه گیلر کانادا کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال پست، در این فهرست که شامل نام 13 اثر است رابرت هیو با رمانی به نام «برج دکتر برینکلی»، مارجری سلونا با رمان «وای»، آلیکس اولین با رمان «درون» و سی. اس ریچاردسون با رمانی «امپراتور پاریس» جای دارند. کیم توی با رمان «رو» دیگر نامزد این رقابت است. این کتاب به زبان فرانسوی نوشته شده و سال 2010 موفق به دریافت جایزه فرماندار کل کانادا در بخش رمان‌های فرانسوی شده بود.

ویل فرگوسن با رمان «419»، بیلی لیوینگستون با رمان «فریفتن خوب»، آنابل لیون با رمان «دختر شیرین»، کری فاگان با مجموعه داستان «زندگی من در میان میمون‌ها» و راسل ونگرسکی با مجموعه داستان «چرخش سریع به بیرون» دیگر نامزدهای این جایزه معتبر کانادایی هستند.

نانسی ریچلر نیز با رمان «عروس دغل باز» ، لورن بی.دیویس با «روزی ما» و کاترینا اونستاد با «همه همه چیز دارند» به این فهرست راه یافته‌اند.

هیات داوران جایزه گیلر این آثار را از میان 142 کتابی که برای رقابت امسال به دبیرخانه این جایزه ارسال شده بودند انتخاب کرد.

برنده این رقابت در تاریخ 30 اکتبر(9 آبان) در مراسمی در تورنتو معرفی می‌شود تا جایزه 50 هزار دلاری این رقابت را دریافت کند.