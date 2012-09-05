افتتاح مرکزآموزش هتلداری شهید جهان آرا در خرمشهر

رحمان قلاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز آموزش هتلداری و گردشگری خرمشهر از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان خوزستان است که با هدف ارائه حرفه های آموزشی مرتبط به جوانان خرمشهری و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه این مرکز یکی از پروژه های آماده بهره برداری در هفته دولت بوده است، افزود: مرکزآموزش هتلداری وگردشگری شهید جهان آرا خرمشهر با اعتبار 19میلیارد و 149میلیون ریال احداث شده و برای تجهیز آن نیز تا کنون در حدود سه میلیارد ریال هزینه شده است.



قلاوند با بیان اینکه شش حرفه آموزشی در این مرکز ارائه می شود، گفت: حرفه های آموزشی این مرکز شامل کارمند پذیرش هتل، رزواسیون هتل، صندوقدار هتل، آشپز هتل، شیرینی پز هتل و کارمند اطلاعات هتل است.



وی ظرفیت افراد مورد پذیرش به منظور ارائه این آموزشها را در هر شیفت 16 نفر عنوان کرد و گفت: این افراد در شش کارگاه آموزشهای لازم را دریافت می کنند.



مدیرکل فنی و حرفه ای استان خوزستان در خصوص مشخصات مرکز آموزش هتل داری و گردشگری شهید جهان آرا شهرستان خرمشهر اظهار کرد: این مرکز در زمینی به مساحت 10 هزار و 298 متر مربع احداث شده و دارای محوطه، فضای سبز، پارکینگ، شش کارگاه، امور اداری، انبار و پست برق است.



قلاوند با بیان اینکه اداره کل فنی و حرفه ای خوزستان به مناسبت هفته دولت امسال چهار پروژه آماده افتتاح معرفی کرده بود، گفت: مرکز تخصصی سنجش و ارزشیابی مهارت، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید علی هاشمی در شهرستان باوی، مرکز فنی و حرفه ای شهدای کرخه هویزه و مرکز آموزش هتلداری و گردشگری جهان آرا در شهرستان خرمشهر از پروژه های افتتاح شده در هفته دولت هستند.