برنامه جامع مدیریت پسماندهای شهری تدوین مى شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب‌ کرد.

بر این اساس، تمامی شهرداریهای مشمول این قانون موظفند حداکثر یکسال پس از ابلاغ این آیین‌نامه برای تدوین برنامه جامع مدیریت پسماندهای شهری براساس دستورالعمل طرح جامع مدیریت پسماندها مصوب وزارت کشور اقدام و پس از تصویب در کارگروه استانی به نحوی اقدام کنند که از سال پایانی برنامه پنجساله پنجم ضمن به کارگیری روشهای نوین، هر گونه دفن غیربهداشتی در این شهرها انجام نشود.

همچنین سـازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همـکاری دستگاه های عضو کارگروه ملی مدیریت پسماند به منظور تدوین "نحوه حمایت از روشها و فناوریهای نوین مدیریت پسـماند" موضوع این آییـن‌نامه و با اولـویت بـخش خصـوصی اقـدام و پس از تصویب در کارگروه ملی، تسهیلات لازم برای حمایت از این برنامه را پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای درج در لایحه بودجه سالانه اعلام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه حمایتی لازم به منظور اختصاص تسهیلات برای حمایت از تولید و ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی را با رعایت بند (ز) ماده (143) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تهیه و پس از تأیید کارگروه ملی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای درج در لایحه بودجه سالانه اعلام کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.