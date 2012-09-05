هوشمندسازی 50 کلاس درس در گناباد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خاکستانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ارتقاء کیفیت در حوزه تعلیم و تربیت و بحث هوشمند سازی کلاسهای درسی و تولید محتوای الکترنیکی در سطح شهرستان تاکنون هوشمندسازی 50 کلاس درسی بطور کامل انجام شده است.

وی افزود: با برنامه ریزی و اقدامات انجام شده تا اول مهرماه شاهد رشد و ارتقاء و تجهیز بیشتر مدارس خواهیم بود.

وی گفت: همه تعمیرات و تجهیزات مدارس، رنگ آمیزی و ساماندهی فضاهای آموزشی شهرستان گناباد نیز انجام شده است.

خاکستانی اضافه کرد: درراستای استقرار نظام آموزشی 3-3-6 این اقدامات انجام شده و مکاتبات لازم جهت تجهیز مدارس به میز و نیمکت و صندلی با نوسازی صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین تقاضای 4 کانکس از اداره کل آموزش و پرورش صورت گرفته که 2 دستگاه آن دریافت شده است.

وی با اشاره به سنجش بیش از 1400 کودک بدو ورود به پایه اول ابتدایی نیز گفت: سنجش بیش از 1400 کودک بدو ورود به پایه اول ابتدایی درآموزشگاه شهید علویان انجام شده که با توجه به نوبت دهی صورت گرفته، انتظار می رود این آمار افزایش یابد.

خاکستانی افزود: ضمنا پایگاه سنجش واقع در آموزشگاه شهید علویان برای نوبت دوم جهت دانش آموزانی که تابحال موفق به حضور در پایگاه نشده اند، از 25 شهریورماه لغایت 10 مهرماه پذیرش می شوند.

وی همچنین گفت: امسال نرخ ایاب و ذهاب سال قبل با 20 درصد افزایش به شورای اسلامی شهر گناباد پیشنهاد شده است.

وی گفت: از مبالغ پیشنهادی 95 درصد به شرکت طرف قرارداد تحویل و 5 درصد بعنوان سهم آموزشگاه و آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد.