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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۲۲

نمایش خیابانی "عجب زمونه ای شده" از سقز به جشنواره بین المللی مریوان راه یافت

نمایش خیابانی "عجب زمونه ای شده" از سقز به جشنواره بین المللی مریوان راه یافت

سقز - خبرگزاری مهر: نمایش خیابانی "عجب زمونه ای شده" به کارگردانی فرانک شریفی و نویسندگی محمد زارع زاده به جشنواره بین المللی مریوان راه یافت.

سرپرست گروه تئاتر پیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نمایش خیابانی "عجب زمونه ای شده" در بین ۱۸۵ کار ارسالی به دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان جز ۲۲ کار انتخابی توسط هیئت بازبین قرار گرفت.

محمد زارع زاده افزود: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان از جشنواره های بسیار مطرح و مهم ایران است که امسال نیز با حضور تئاترهای خیابانی از کشورهای مختلف از قبیل فرانسه به صورت بین المللی برگزار می شود.

وی همچنین گفت: تئاتر خیابانی تئاتری مردمی و برای مردم است و در خیابان مردم را به تئاتر دعوت می کند و مشکلات و معضلات اجتماع را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد که در این شیوه از تئاتر مردم و یا به عبارتی تماشاگران سهم بسزایی را در روند اجرایی اثر دارند.

سرپرست گروه تئاتر پیوند ادامه داد: در این اثر امیر زارع زاده، فرانک شریفی، امید مصطفایی و مفیده زارع زاده به ایفای نقش می پردازند.

زارع زاده در خصوص موضوع این تئاتر خیابانی نیز بیان کرد: با توجه به آمار رو به رشد طلاق و پیامدهای ناشی از آن این تئاتر با موضوع طلاق اجرا می شود.

گفتنی است جشنواره بیت المللی تئاتر خیابانی از سوم تا هفتم مهر ماه سال جاری در شهرستان مریوان برگزار می شود.

کد مطلب 1689441

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