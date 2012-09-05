ایران تا پایان سال اداره کامل بوشهر را بدست می گیرد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از شینهوا، ایگور مزنین رئیس اپراتور محلی پیمانکار روسی نیروگاه هسته ای بوشهر گفت که این نیروگاه در آخرین هفته ماه دسامبر به ایران تحویل داده خواهد شد.

مزنین افزود: قبل از این تاریخ "اتم استروی اکسپورت" پیمانکار روسی دست به یک سری اقدامات تمهیدی خواهد زد اما وی به جزئیات این اقدامات اشاره نکرد.

"اتم استروی اکسپورت" شرکت مهندسی وابسته به "روس اتم" پیمانکار دولتی سازنده نیروگاههای هسته ای است که نیروگاه بوشهر نیز زیر نظر این شرکت ساخته می شود.

قرار داده ساخت این نیروگاه بین ایران و روسیه در سال 1998 بسته شد.