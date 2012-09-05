احداث نخستین باغ گل معطر در شمال شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناصحی گفت: در این بوستان گیاهان مختلفی نظیر درختی ، درختچه ای ، بوته ای ، رونده ، فصلی و پیازی با گلها و برگهای معطر و گونه های گیاهی نظیر اکالیپتوس، اقاقیا ، ماگنالیا ، گل یخ ، میخک هندی ، برگ بو ، دم موشی ، نرگس درختی ، یاس خوشه ای ، بوداغ ، طاووسی ، رزماری ، لاوان ، سانتولینا و تعدادی از گیاهان رونده ، فصلی و انواع رز ها کاشته شده است.

وی با بیان اینکه بهره گیری صحیح از وی‍‍ژگیهای کاربردی گیاهان در فضای سبز یکی از مهمترین سیاستهای حوزه فضای سبز و طراحی محیط است افزود: در این راستا و به منظور زیبایی محیط زندگی شهروندان طرح احداث گلباغ در بوستان پلیس و باغ گل معطر در بوستان اردیبهشت اجرا شد.

ناصحی در ادامه از احداث فضای سبز عمودی در برجک هنگام خبر داد و گفت: برج قدیمی هنگام با ارتفاع 25 متر به عنوان تنها فانوس موجود در منطقه 4 با روشی جدید و به صورت عمودی با گونه های نازگوشتی و ناز فرانسوی و انواع سدم ها سبز شده است.

معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 4 افزود: در این اقدام از 29 پنل گل استفاده شده است و به روش قطره ای آبیاری می شود و علاوه بر زیبایی با توجه به سرعت بالای رشد و پوشش سبز سطوح فوائد زیست محیطی بسیار زیادی نیز دارد و باعث کاهش آلودگی هوا می شود.