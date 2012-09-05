صنعت چاپ و نشر از ارکان اصلی ارتقای شاخص های فرهنگ عمومی است

سامان احمدی در حاشیه برگزاری جشنواره صنعت چاپ و نشر در شهرستان سقز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دومین جشنواره صنعت چاپ و نشر استان کردستان از برنامه های بود که جزء خط مشی ها و سیاست های مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان است که در این حوزه و در دومین جشنواره برای اولین سال بخش نشر نیز به منظور تجلیل از فعالان این حوزه اضافه شد.

وی افزود: در سال گذشته صنوف همگنی از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت به استناد ماده ۹۱ قانون نظام صنفی به اتحادیه های چاپ و نشر از جمله کتابفروشی ها، تابلوسازی ها، مهرسازی ها و واحدهای فتوکپی و تکثیر و حروفچینی اضافه شد که امسال در این جشنواره از آنها تجلیل شد.

مشاور برنامه ریزی امور اجرایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از همه فعالان عرصه چاپ و نشر خواست که به استناد بخشنامه ها و قوانین مربوطه نسبت به اخذ پروانه فعالیت قبل از اخذ پروانه کسب اقدام کنند.

احمدی ادامه داد: بر مدار قانون حرکت کردن توسط واحدهای چاپی و تبلیغاتی و انتشاراتی استان کردستان می تواند عواید بسیار زیادی را برای استان کردستان داشته باشد زیرا صنعت چاپ و نشر از ارکان اصلی ارتقای شاخص های فرهنگ عمومی استان است.

وی بیان کرد: ما سعی داشته ایم بحث تمرکزگرایی در رویدادهای فرهنگی، ادبی و رسانه ای استان را داشته باشیم و در همین راستا امسال دومین جشنواره صنعت چاپ و نشر به میزبانی سقز برگزار شد و در سال آینده در مریوان برگزار می شود و رویکرد و نگاه جشنواره آهسته و مستمر به سمت رویکرد علمی و پژوهشی می رود.

مشاور برنامه ریزی امور اجرایی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در پایان یادآور شد: در کنار نظارتی که وجود دارد امسال توانستیم کمیسیون هماهنگی نظارت و ارزیابی صنعت چاپ و نشر و تبلیغات را با سه کمیته تخصصی راه اندازی کنیم که بحث اعطای مجوز، رسیدگی به امور فعالیت های چاپ و نشر و تبلیغات و ارزیابی عملکرد این واحدها را در دستور کار قرار می دهد و تمام این فعالیت ها به یمن فرهنگی بودن استان کردستان میسر شد.