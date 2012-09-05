روند ساخت مسکن مهر در شهرهای کوچک استان سمنان مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی صبح چهارشنبه در نشست مسکن مهر استان سمنان، درمحل استانداری ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف بنیاد مسکن در شهرهای کوچک، افزود: مردم شهرهای کوچک نیز باید با بهره مندی از واحدهای مسکن مهر به قیمت مناسب از خدمات این دولت به خوبی استفاده کنند.

در روند اتمام مسکن مهر اهتمام ویژه ای شود

وی گفت: در روند اتمام مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت در استان سمنان اهتمام ویژه ای شود.

رهی با بیان اینکه بعضی از شهرها در استان سمنان قابلیت ارتقاء جایگاه به شهرستان را دارند، اضافه کرد: بنیاد مسکن استان سمنان در شهرهای زیر 25 هزار نفر با پیش بینی این مورد واحدهای مسکن مهر را بسازد.

استاندار سمنان افزایش وام مسکن مهر در شهرهای کوچک از 200 به 250 میلیون ریال، انعقاد قرار داد سه جانبه برای اجرای پروژه ها، همکاری شهرداری ها در مراحل مختلف و ... را برای رفع موانع مسکن مهر در شهرهای کوچک پیشنهاد داد.

عملکرد مسئولان شهرستان میامی در ساخت مسکن مهر مطلوب نیست



رهی با اشاره به لزوم اجرای تمام مصوبات در مورد مسکن مهر شهرهای کوچک در استان سمنان، افزود: نبود متقاضی در برخی از شهرها نباید دلیل نساختن تعداد واحدهای مصوب در شهرهای کوچک باشد زیرا شهرها در آینده جمعیت بیشتری در خود جای می دهند.

وی با انتقاد از نحوه عملکرد مسئولان در ساخت مسکن مهر میامی، اظهار داشت: در دیباج نیز باید زمین مناسب آماده شود و تاخیر در ساخت واحدهای مسکن مهر در درجزین، کلاته رودبار و بسطام باید با سرعت دادن به کار جبران شود.

عالی ترین مقام دولت در استان سمنان تصریح کرد: تعاونی ها و صنعتی سازان مسکن مهر در این استان نیاز به پرداخت مالیات ندارند.

دستگاه های دولتی در روند ساخت مسکن مهر مانع تراشی نکنند



رهی با تاکید بر لزوم اجرای ابلاغیه هیئت وزیران در مورد مالیات مسکن مهر، گفت: این پروژه هدفگذاری دولت است و یک دستگاه دولتی نباید مانعی برای اتمام این پروژه بزرگ باشد.

استاندار سمنان با اشاره به ابلاغ دولت درخصوص پرداخت نکردن مالیات سازندگان مسکن مهر، اظهار داشت: چرا دستگاهی دولتی نظر دیگری در این مورد دارد.

وی تاکید کرد: اداره کل امور مالیاتی استان سمنان باید در این مورد از دستگاه ملی خود دقیق کسب تکلیف کند و در این مورد تعاونی ها و صنعتی سازان مالیات نپردازند.

رتبه برتر استان سمنان در ساخت مسکن مهر حفظ شود

مقام عالی دولت در استان سمنان ضمن اشاره به رتبه خوب این استان در ساخت مسکن مهر درکشور اظهار داشت: باید این پیشرفتی را که در مسکن مهر در سطح کشور داشته ایم حفظ کنیم.

رهی با بیان اینکه در بحث مسکن مهر وقت زیادی صرف شده است، افزود: خشنود از این هستیم که جوانان ما صاحب خانه شده اند و امیدواریم که این امر ذخیره آخرت ما گردد.

دستگاه های متولی مسکن مهر در جلب رضایت مردم تلاش کنند



وی بر لزوم پاسخگویی مناسب به مردم در بحث مسکن مهر تاکید کرد و گفت : ما تمام توان خود را جهت کسب رضایت مردم به کار بسته ایم اما متاسفانه برخی از دستگاه ها و ادارات در این خصوص کوتاهی داشته اند که باید با تمام تلاش این کاستی هایی که موجب نارضایتی مردم شده است را در اسرع وقت جبران نمایند.

استاندار سمنان با بیان این مطلب که تمام مشکلات شهرستان ها باید در فرمانداری ها حل و فصل شود، خاطرنشان کرد: فرمانداری ها و اداره تعاون پاسخگویی به ارباب رجوع را به طور فعال و مستمر در اداره خود مستقر نماید تا مردم شهرستانهای مختلف جهت حل مشکلات خود به ادارات شهرستان مراجعه نمایند.

گفتنی است تعداد واحدهای مسکن مهر درحال ساخت در استان سمنان را 47 هزار واحد است.