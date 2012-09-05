نمایش عمومی نخستین میگوی غول پیکر نیمکره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان این میگوی بسیار بزرگ را که از سر تا انتهای دم 28 سانتی متر است در عمق هفت هزار متری دقیقا در سواحل نیوزیلند کشف کردند.
این میگوی سفید در موزه حیوان شناسی دانشگاه آبردین انگلیس به نمایش عموم گذاشته شده است.
دکترآلن جمیسون مجری این کشف گفت: تا کنون هرگز چنین میگویی در نیمکره جنوبی کشف نشده بود و این یکی 28 سانتی متر طول دارد که حدود 10 برابر بزرگ تر از میگوهای معمولی است.
وی اظهار داشت: از آنجایی که دنبال ماهی می گشتیم یافتن این میگوی ابرغول پیکر بسیار برای ما شگفت انگیز بود. از این رو می خواستیم این کشف را با مردم به اشتراک بگذاریم.
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