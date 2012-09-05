طرح پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان در 16 روستای استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم خالقیان صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل دامپزشکی استان سمنان با اشاره به اجراء طرح پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان در 16 روستای این استان، گفت: با توجه به ضرورت مطالعه وضعیت موجود بیماری در جمعیت طیور کشور اعم از طیور بومی و صنعتی، طرح پایش بیماری در سطح تمامی استانهای کشور از اوایل شهریور ماه جاری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ضمن بیان اینکه در قالب این طرح امسال برای پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان در 29 روستای استان سمنان برنامه ریزی شده است، افزود: نمونه گیری از پرندگان بومی 290 خانوار روستایی و طیور سه واحد صنعتی مرغ مادر و تخمگذار در استان در دستور کار مجریان این طرح قرار دارد.

رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور دامپزشکی استان سمنان افزود: در این طرح با مراجعه گروه های نمونه برداری، روستاها و مرغداری ها نسبت به نمونه برداری و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه های دامپزشکی مراکز استان ها بعنوان آزمایشگاه های مرجع استانی و مرکز تشخیص سازمان بعنوان آزمایشگاه مرجع ملی آزمون های سرمی و مولکولی انجام خواهد شد.

خالقیان تصریح کرد: در اجرای طرح پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان در استان سمنان هفت هزار مورد نمونه برداری پایشی ویروسی ، 600 مورد بازدید مراقبی، ضد عفونی دو هزار و 500 دستگاه خودروی حمل طیور و 141 هزار متر مربع اماکن دامی، مرغداری صنعتی و سنتی انجام شده است.

وی ادامه داد: در این طرح مطالعه وضعیت طیور کشور از نظر سویه های H5,H7 آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره مبارزه با بیماری های طیور دامپزشکی استان سمنان در پایان با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح، کشور به 8 منطقه تقسیم شده است، گفت: مزارع مرغ تخمگذار، مزارع مرغ مادر اعم از تخم گذار و گوشتی، مزارع پرورش اردک، مزارع پرورش شترمرغ، بوقلمون، کبک، بلدرچین و طیور بومی و روستایی اعم از مرغ و خروس، اردک، غاز و بوقلمون از واحدهای هدف این طرح است.

بنا بر این گزارش: اجرای طرح پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.