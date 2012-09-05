بهره برداری از 160 کیلومتر فیبر نوری در محور دلیجان - سلفچگان

اسماعیل جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از تاسیسات شبکه کابل و اینترنت شهرک اصناف نیز بهره برداری شد گفت: با توجه به پیش بینی 500 خط تلفن تاکنون 150 خط واگذار شده است.

وی افزود: اجرای فیبر نوری مسیر نراق به دهستان جاسب نیز با هدف افزایش کیفیت سرویس ارتباطات تلفن ثابت، همراه و اینترنتِ دهستان جاسب به طول 30 کیلومتر انجام شده است.

رئیس اداره مخابرات دلیجان در ادامه از اجرای طرح ارزش افزوده در شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح بخش های متنوع و مختلفی از جمله اینترنت هوشمند، استخاره با قرآن، پاسخگویی به مسائل شرعی، ختم قرآن، اشعار شعرای مطرح کشور و آشپزی می توان اشاره کرد.

جلالی با اشاره به این موضوع که در این طرح علاوه بر موضوعات مذهبی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی به سرگرمی در سنین مختلف هم توجه شده است، گفت: طرح توسعه 164 پورت اینترنت پر سرعت نیز به مرحله اجرا در آمده است.

وی خاطرنشان ساخت توسعه شبکه کابل و اینترنت پرسرعت برای مسکن مهر دلیجان به تعداد یک هزار شماره و توسعه اینترنت پرسرعت شهرهای دلیجان و نراق و شهرک های صنعتی نیز از جمله فعالیت های در دست اقدام این اداره است.