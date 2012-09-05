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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

جلالی خبر داد:

بهره برداری از 160 کیلومتر فیبر نوری در محور دلیجان - سلفچگان

بهره برداری از 160 کیلومتر فیبر نوری در محور دلیجان - سلفچگان

دلیجان - خبرگزاری مهر: رئیس مخابرات شهرستان دلیجان گفت: اجرا و بهره برداری فیبر نوری دلیجان- سلفچگان به طول 160 کیلومتر به منظور افزایش کیفیت سرویس ارتباطات تلفن ثابت، همراه و اینترنت انجام شد.

اسماعیل جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه از تاسیسات شبکه کابل و اینترنت شهرک اصناف نیز بهره برداری شد گفت: با توجه به پیش بینی 500 خط تلفن تاکنون 150 خط واگذار شده است.
 
وی افزود: اجرای فیبر نوری مسیر نراق به دهستان جاسب نیز با هدف افزایش کیفیت سرویس ارتباطات تلفن ثابت، همراه و اینترنتِ دهستان جاسب به طول 30 کیلومتر انجام شده است.
 
رئیس اداره مخابرات دلیجان در ادامه از اجرای طرح ارزش افزوده در شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح بخش های متنوع و مختلفی از جمله اینترنت هوشمند، استخاره با قرآن، پاسخگویی به مسائل شرعی، ختم قرآن، اشعار شعرای مطرح کشور و آشپزی می توان اشاره کرد.
 
جلالی با اشاره به این موضوع که در این طرح علاوه بر موضوعات مذهبی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی به سرگرمی در سنین مختلف هم توجه شده است، گفت: طرح توسعه 164 پورت اینترنت پر سرعت نیز به مرحله اجرا در آمده است.
 
وی خاطرنشان ساخت توسعه شبکه کابل و اینترنت پرسرعت برای مسکن مهر دلیجان به تعداد یک هزار شماره و توسعه اینترنت پرسرعت شهرهای دلیجان و نراق و شهرک های صنعتی نیز از جمله فعالیت های در دست اقدام این اداره است.
کد مطلب 1689456

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