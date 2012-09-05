مردم خراسان شمالی به زلزله زدگان آذربایجان 513 میلیون ریال کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی از جمع آوری 513 میلیون ریال کمک مردمی برای زلزله زدگان آذربایجان خبرداد.

برات سلیمی گفت: مردم خیر و نیکوکار استان برای کمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجان 513 میلیون ریال کمک کردند.

وی با بیان اینکه این کمکها به زودی به دست خانواده‌های نیازمند در مناطق زلزله زده خواهد رسید افزود: کمک‌های جمع آوری شده فقط به صورت نقدی بوده است.

سلیمی اظهار داشت: مردم خیر تاکنون یک میلیارد و 545 میلیون ریال فطریه نیز برای رفع نیاز خانواده‌های تحت پوشش پرداخت کرده‌اند.

وی یادآورشد: همچنین 46 میلیون ریال سهم سادات، 40 میلیون و 380 هزار ریال کفاره عمد و 117 میلیون ریال کفاره غیر عمد نیز از سوی روزه داران پرداخت شده است.

برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های تعاونی‌های شیروان

به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون نمایشگاهی از توانمندی‌های تعاونی‌های شهرستان شیروان برگزار شد.

سرپرست اداره تعاون، کار ور فاه اجتماعی شیروان در این زمینه گفت: این نمایشگاه در محل پارک تفریحی کوثر شهر شیروان دایر شده و موقعیت مناسبی را جهت بازدید علاقمندان از این نمایشگاه فراهم کرده است. علی سعیدی افزود: تعاونی‌های حاضر در این نمایشگاه تولیدات و توانمندی‌های خود را در زمینه‌های مواد غذایی، پوشاک و مسکن در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

وی از شهروندان شیروانی خواست جهت بازدید از این نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر به پارک تفریحی کوثر شیروان مراجعه کنند.

نمایشگاه توانمندی‌های تعاونی‌های شهرستان شیروان تا پایان هفته تعاون دایر خواهد بود.

افتتاح همزمان 30 شرکت تعاونی در خراسان شمالی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون 30 شرکت تعاونی در خراسان شمالی به طور همزمان افتتاح و رسماً فعالیت خود را آغاز کردند.

علی حسین پور افزود: با برنامه ریزی انجام شده تعداد 30 شرکت تعاونی در رشته‌های صنعت، فرش دستباف، خدمات، عمران، تأمین نیاز تولیدکنندگان و حمل و نقل به طور همزمان فعالیت خود را آغاز کردند.

وی تعداد اعضای این تعاونی‌ها را بیش از 380 نفر اعلام کرد و افزود: با آغاز به کار این تعاونی‌ها جهت 300 نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.



حسین پور کل سرمایه گذاری انجام شده در این تعاونی‌ها را بیش از 45 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: جهت راه اندازی این طرح‌ها بالغ بر 10 میلیارد ریال تسهیلات در اختیار این تعاونی‌ها قرار گرفته است.