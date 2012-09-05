کم مصرف ترین موتور وسپا رونمایی شد

به گزارش خبرگزای مهر،‌ این شرکت ژاپنی مدل های جدید موتور وسپای SH125i و SH150i را در اواخر سال جاری برای فروش به بازارهای اروپا عرضه خواهد کرد.

این مدل های جدید برای تولید در ایتالیا از یک موتور احتراق داخلی موسوم به eSP (انرژی هوشمند پیشرفته) برخوردار است که از سیستم هیبریدی میکرو توقف و گستره ای از فناوری های کم اصطکاک برای کاهش هزینه سوخت استفاده می کند.

این مدل ها 47.4 کیلومتر/ لیتر برای هر 125 سی سی و 43.8 کیلومتر / لیتر برای 150 سی سی می سوزانند.

اگرچه جزئیات اندکی در مورد این دو مدل گزارش شده است اما این دو مدل از مدل های قدیمی تر، سبک تر هستند.

یک ویژگی خاص این موتور محفظه زیر صندلی راکب در مدل های SH است که امکان قرار دادن یک کلاه ایمنی کامل را دارد. این در حالی است که اغلب اسکوترها فقط فضای کافی برای قرار دادن کلاه ایمنی چهره باز را دارند.

با این حال موتور احتراق داخلی مدل های SH هوندا از نظر هزینه سوخت کمتر از اسکوترهای برقی نخواهند بود.

هوندا بازار هند را یک بازار خوب برای این محصولات جدید خود می داند، کشوری که بیش از پنج میلیون دستگاه موتور "قهرمان" ، مدل قدیمی تر مدل های SH را خریداری کرده است.