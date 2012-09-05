عضویت 5100 نفر در نظام مهندسی اردبیل/انتخابات در سلامت برگزار شد

شهرام باباخانی در حاشیه برگزاری ششمین دوره انتخابات نظام مهندسی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: 91 نامزد برای این دوره ثبت نام کرده بودند که قبل از برگزاری 10 نفر انصراف دادند و انتخابات با 81 نفر برگزار شد.

وی ادامه داد: این انتخابات در اجرای قانون نظام مهندسی و هر سه سال یکبار با حضور اعضا برگزار می شود و 9 نفر به عنوان هئیت مدیره انتخاب می شود.

نایب رئیس هیئت نظارت نظام مهندسی استان با اشاره به ترکیب اعضا هیئت مدیره این سازمان متذکر شد: از بین 9 نفر منتخب چهار نفر از رشته عمران و پنج نفر از رشته های نقشه برداری، معماری، مکانیک، برق و شهرسازی هر کدام یک نفر انتخاب می شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا اعضا هیئت مدیره نظام مهندسی اردبیل 9 نفر است، در حالی که براساس قانون سازمان بیش از پنج هزار نفر باید هیئت مدیره 11 نفره داشته باشد، بیان داشت: در زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات ششم نظام مهندسی اعضاء این سازمان کمتر از پنج هزار نفر بوده است.

باباخانی با اشاره به برگزاری انتخابات به صورت همزمان در شهرستانهای پارس آباد، گرمی، خلخال و مشگین شهر عنوان کرد: 18 نفر به عنوان هیئت نظارت و 18 نفر به عنوان هیئت اجرایی روند برگزاری انتخابات را نظارت کردند.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی برای اولین بار در کشور افزود: روند انتخابات بسیار مطلوب و سالم بود و استقبال بی سابقه ای نیز از این دوره انتخابات صورت گرفته بود.

مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان افزایش تعداد مهندسان استان، تبلیغات، تنوع کاندیداها و اعتماد مهندسان به نظام مهندسی را از جمله علل استقبال از ششمین دوره انتخابات برشمرد.

وی تصریح کرد: در سه سال گذشته این سازمان با حاشیه هایی روبرو بود بویژه برگزاری مجمع این سازمان طی سال گذشته با تنش مواجه شد، اما امروز حضور پرشور مهندسان جامعه می تواند به این تنشها پایان دهد.

باباخانی بیشترین تاکید مدیریت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان را ارتقاء نظارت و کیفیت اجرا نظارت عنوان کرد و یادآور شد: هیئت مدیره جدید سازمان نظام مهندسی استان باید حساسیت خود را در این خصوص و دستیابی به کیفیت استاندارد بالا ببرد.

در حاشیه این مراسم رئیس هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی استان نیز با اشاره به نقش برجسته مهندسان در جامعه گفت: مهندسان با حضور پر رونق در این دوره از انتخابات نقش خود را را در جامعه نشان دادند.

قدیر جعفری زارع با بیان اینکه در این انتخابات و از هیچ یک از شهرستانهای استان تخلفی در برگزاری انتخابات گزارش نشده است، متذکر شد: علاوه بر این مشکلی هم در زمینه برگزاری انتخابات الکترونیکی که برای اولین بار برگزار می شد، نداشتیم و رای گیری با صحت و سلامت انجام شد.

در پایان این انتخابات که تا شامگاه سه شنبه ادامه داشت هوشیار ایمانی، فرید صالحی، علی غریبی، ناصرالدین شهبازی، حسین شایقی، سیامک منشاری، یعقوب هاشمی، ساسان میرزا رحیمی و جواد جوان مجیدی به عنوان اعضاء هیئت مدیره جدید سازمان نظام مهندسی اردبیل انتخاب شدند.