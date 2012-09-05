  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۹

در راستای اجرای طرح 6-3-3/

24 کلاس درس به کلاس های مدارس ساوه اضافه شد

24 کلاس درس به کلاس های مدارس ساوه اضافه شد

ساوه- خبرگزاری مهر: در راستای تامین فضای آموزشی مورد نیاز برای اجرای نظام آموزشی 6-3-3 به کلاس های درس ساوه 24 کلاس افزوده شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظام آموزشی جدید گفت: با افزوده شدن پایه ششم به دوره ابتدایی به منظور تأمین فضای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان این پایه در 14 واحد آموزشی دوره ابتدایی احداث شده است

عبدالله سالمی افزود: هم اکنون هشت آموزشگاه به منظور مقاوم سازی در دست تعمیر هستند و تمامی کارکنان آموزش و پرورش در تلاش هستند قبل از شروع سال تحصیلی این مدارس را آماده کنند.
 
وی تصریح کرد: اعتبار مقاوم سازی و توسعه کلاس های درس از سوی اداره کل نوسازی مدارس و از محل اعتبارات ملی تامین شده است.
 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه افزود: در ابتدای مهر امسال پروژه، شش کلاسه خیری ساز آقای رجبی با اعتبار 500 میلیون تومان که دارای شش کلاسه درس است به بهره برداری می رسد.
کد مطلب 1689465

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها