24 کلاس درس به کلاس های مدارس ساوه اضافه شد

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نظام آموزشی جدید گفت: با افزوده شدن پایه ششم به دوره ابتدایی به منظور تأمین فضای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان این پایه در 14 واحد آموزشی دوره ابتدایی احداث شده است

عبدالله سالمی افزود: هم اکنون هشت آموزشگاه به منظور مقاوم سازی در دست تعمیر هستند و تمامی کارکنان آموزش و پرورش در تلاش هستند قبل از شروع سال تحصیلی این مدارس را آماده کنند.

وی تصریح کرد: اعتبار مقاوم سازی و توسعه کلاس های درس از سوی اداره کل نوسازی مدارس و از محل اعتبارات ملی تامین شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه افزود: در ابتدای مهر امسال پروژه، شش کلاسه خیری ساز آقای رجبی با اعتبار 500 میلیون تومان که دارای شش کلاسه درس است به بهره برداری می رسد.