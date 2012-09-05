تکمیل طرحهای نیمه تمام ورزشی کشور 65 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد رسولی نژاد صبح چهارشنبه در جریان بازدید از سالنهای ورزشی ارومیه افزود: برای تکمیل و بهره برداری از پروژه های ورزشی نیمه تمام در کشور اعتباری بالغ بر 65 هزار میلیارد ریال مورد نیاز بوده که در صورت ارائه طرح یک فوریتی مجلس و تصویب و تخصیص حداقل 40 هزار میلیارد ریال بیش از 90 درصد پروژه های عمرانی ورزشی کشور تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی از رفع مشکلات عمران ورزش کشور با تصویب لایحه یک فوریتی اعتبارات ورزشی خبر داد و اظهار داشت: این لایحه در راستای افزایش اعتبارات عمرانی ورزشی تقدیم مجلس شده که در صورت تصویب آن، بخش مهمی از پروژه های عمرانی در نقاط مختلف کشور به پایان می رسند.

معاون امور حقوقی، مجلس و هماهنگی استانهای وزیر ورزش و جوانان با اشاره به وجود 3 هزار پروژه ورزشی نیمه تمام در کشور، عنوان کرد: از این میزان اعتبار، 40 هزار میلیارد ریال برای امسال و 25 هزار میلیارد ریال نیز طی سال آینده باید اختصاص یابد تا طرحها در سال آینده به اتمام برسند.

رسولی نژاد خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس به تصویب این لایحه شد و اضافه کرد: امسال بودجه عمرانی ورزشی در کشور چهار هزار و 700 میلیارد ریال بوده که با تصویب این لایحه، میزان اعتبارات عمران ورزشی در کشور نزدیک به 10 برابر خ می شود.

وی با بیان اینکه در صورت ادامه روند فعلی تخصیص اعتبارات طرحهای نیمه تمام عمرانی ورزشی کشور تا 10 سال دیگر به اتمام می رسند، ادامه داد: ارومیه از فضای ورزشی مناسبی برخوردار بوده و بسیاری از استانداردهای بین المللی در اماکن ورزشی این شهر رعایت شده است.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه با بهره برداری از فضاهای ورزشی در دست اجرای استان سرانه فضای ورزشی در استان به 81 سانتی متر مربع افزایش می یابد، افزود: در حال حاضر سرانه فضای ورزشی در این استان 60 سانتی متر مربع است.

علی ملا احمدی با اشاره به اینکه با افتتاح فضاهای ورزشی در دست احداث موجود سرانه ورزشی آذربایجان غربی بیشتر از میانگین کشوری می شود، اظهار داشت: تا پایان دولت دهم ورزشگاه 15 هزار نفری و سرای ورزشکاران بزرگ ارومیه به بهره برداری می رسد که با راه اندازی سرای ورزشکاران مشکل اسکان در مسابقات بزرگ بین المللی حل می شود.