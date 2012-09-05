اهالی شهرستان سلطانیه به منظور حفاظت از میراث فرهنگی آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رازقی گفت: حفاظت اجتماعی پیش نیاز حفاظت کالبدی است و اگر ما بتوانیم مفاهیم حفاظت را در میان اهالی این شهرستان نهادینه کنیم، در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی این شهرستان گام بزرگی را برداشتهایم.
وی اضافه کرد: سال گذشته، سنجشهایی را در این شهرستان در مورد شناخت اهالی شهرستان سلطانیه نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی و تعارضات موجود در این زمینه انجام دادیم و در سال جاری نیز ادامه این برنامه و این بار در بخش آموزشی دنبال خواهد شد.
مدیر پایگاه میراث جهانی گنید سلطانیه افزود: هم اکنون برای مشارکت اهالی در سه بخش مشارکت نظری، عملی و مشارکت نظری-عملی تمهیداتی را اندیشیدهایم که به این منظور به اتفاق هیئت علمی - راهبری میراث جهانی سلطانیه، رئوس برنامههایی را برای اجرا در میان اهالی این شهرستان در آینده آماده کردهایم.
رازقی تصریح کرد: این برنامهها عبارتند از اجرای یک مسابقه مردمی با موضوع دیوارچینی سنتی در محدوده ارگ سلطانیه و همچنین برنامه دیگری با عنوان برگزاری سلسله نشستهای هفتگی و منظم از مهرماه برای ارائه آموزشهای علمی و به روز در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی.
وی اضافه کرد: در قالب این دو برنامه ما تجربیات روز جهان در این زمینه را به اهالی منطقه آموزش خواهیم داد.
وی همچنین از تشکیل نخستین سازمان مردم نهاد با عنوان دوستداران میراث فرهنگی گنبد سلطانیه در این شهر خبر داد.
اهدای اسناد تاریخی خاندان دهدشتی به میراث فرهنگی زنجان
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان از اهدای اسناد و تصاویر خانوادگی خاندان دهدشتی به این اداره کل خبر داد.
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