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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۶

سقائیان نژاد:

نظریه بیداری اسلامی حیات طیبه جهان اسلام است

نظریه بیداری اسلامی حیات طیبه جهان اسلام است

اصفهان – خبرگزاری مهر: شهردار اصفهان با اشاره به ابعاد وسیع بیداری اسلامی گفت: این نظریه حیات طیبه جهان اسلام به شمار می‌رود که دارای ابعاد مختلفی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد صبح چهارشنبه در کنفرانس بیداری اسلامی گفت: نباید بیداری اسلامی را با ایدئولوژی‌های غربی مقایسه کرد.

ضد استعماری، مردمی و دینی بودن سه شاخصه اصلی بیداری اسلامی است

وی ادامه داد: تمام شاخصه‌های نظریه بیداری اسلامی مقام معظم رهبری در سه شاخصه مردمی بودن ضد استعماری و دینی بودن خلاصه می‌شود.

شهردار اصفهان گفت: نکته قابل توجه نظریه بیداری اسلامی این است که به عنوان یک خط اعتدال مطرح است و عمدتا از دو نظریه وهابی و طالبانی گری قوی تر است و در واقع بیداری اسلامی تحت عنوان دموکراسی است و نظریه رهبری یک خط وسط و اعتدال است.

سقائیان نژاد تصریح کرد: بیداری اسلامی رهبری یک نظریه قشری و تعصبی نیست و تجدد را پذیرفته اما ذیل نظریه مهدویت و اسلامی و نه تقلیدی بلکه یک نظریه هویت گراست.

کد مطلب 1689469

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