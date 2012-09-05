نظریه بیداری اسلامی حیات طیبه جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد صبح چهارشنبه در کنفرانس بیداری اسلامی گفت: نباید بیداری اسلامی را با ایدئولوژی‌های غربی مقایسه کرد.

ضد استعماری، مردمی و دینی بودن سه شاخصه اصلی بیداری اسلامی است

وی ادامه داد: تمام شاخصه‌های نظریه بیداری اسلامی مقام معظم رهبری در سه شاخصه مردمی بودن ضد استعماری و دینی بودن خلاصه می‌شود.

شهردار اصفهان گفت: نکته قابل توجه نظریه بیداری اسلامی این است که به عنوان یک خط اعتدال مطرح است و عمدتا از دو نظریه وهابی و طالبانی گری قوی تر است و در واقع بیداری اسلامی تحت عنوان دموکراسی است و نظریه رهبری یک خط وسط و اعتدال است.

سقائیان نژاد تصریح کرد: بیداری اسلامی رهبری یک نظریه قشری و تعصبی نیست و تجدد را پذیرفته اما ذیل نظریه مهدویت و اسلامی و نه تقلیدی بلکه یک نظریه هویت گراست.