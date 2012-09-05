  1. فرهنگ و ادب
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

گنکور فرانسه نامزدهایش را معرفی کرد

گنکور فرانسه نامزدهایش را معرفی کرد

اسامی نامزدهای جایزه معتبر گنکور که از جوایز ادبی فرانسه است، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت این جایزه، فهرست امسال شامل نام 12 رمان فرانسوی است که برنده نهایی از این میان پس از طی دو مرحله دیگر در تاریخ 7 نوامبر(17 آبان) انتخاب می‌شود.

در فهرست امسال «کودک یونانی» به قلم واسیلی الکساکیس، «بخش‌ها» نوشته گوینل اوبری، «آن‌ها فرار کردند» اثر تیری باینشتینگل، «ارکیده ساکن» به قلم سرژی براملی، «طاعون و وبا» نوشته پاتریک دوویل، «حقیقت ماجرای هری کوبر» اثر جوئل دیکر، «خیابان دزدان» از کارهای ماتیاس انارد، «درباره سقوط روم» به قلم ژروم فراری، «چه گنجی!» نوشته گاسپار ـ ماری ژانویه، «طغیان» کاری از لیندا لو لام، «تروریست سیاه» متعلق به تیرنو موننبو و «چون یک درنده» نوشته جوی سورمان جای دارند.

گنکور ارزش مادی ندارد، اما اعتبار آن در دنیای ادبیات جایگاه جدیدی برای نویسنده به وجود می‌آورد.

کد مطلب 1689470

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