طرح کشوری پایش پرونده های توان بخشی در بهزیستی کردستان انجام می شود

صباح قریشی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: جلسه آموزشی نحوه اجرای طرح فراگیر کشوری پایش پرونده های واحد امور توانبخشی بهزیستی کردستان با حضور معاونان، روسای مجتمع های توانبخشی و مدیران مراکز غیر دولتی مددکاری بهزیستی استان کردستان برگزار شد.

وی با اشاره به چگونگی اجرایی کردن این طرح در استان کردستان بیان کرد: این طرح به صورت همزمان در کل کشور اجرا می شود و هدف اصلی آن پایش پرونده های توانبخشی، بررسی و بازبینی مجدد این پرونده ها است.

مدیر کل بهزیستی استان کردستان یادآور شد: این طرح در نیمه اول شهریور ماه سال 91 به اجرا در می آید و به همین دلیل باید هماهنگی های لازم در راستای اجرایی کردن هر چه بهتر آن باید صورت گیرد و تمامی ادارات شهرستانی بهزیستی کردستان با جدیت نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام کنند.

وی گفت: برابر تقویم زمانی از پیش تعیین شده، نتایج این پایش فراگیر می بایست تا نیمه اول آبان ماه به اتمام برسد و نتایج آن نیز به سازمان بهزیستی کشور اعلام شود.

قریشی در پایان سخنان خود عنوان کرد: با توجه به اهمیت موضوع ها تمامی مسئولان مجتمع ها و مدیران مراکز غیر دولتی و مددکاران را باید در این طرح مشارکت داد تا علاوه بر اجرای دقیق و مطلوب نتایج خوب و قابل قبولی از اجرای طرح پایش حاصل شود.