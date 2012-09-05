پنج میلیارد ریال زکات در خراسان جنوبی جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین عنایتی فر با اعلام این خبر گفت: جمع آوری زکات در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مسشابه سال گذشته 415 درصد رشد داشته است.

وی ضمن تقدیر از کشاورزان و دامداران سخت کوش و تلاشگر بیان کرد: با توجه به خشکسالی های متوالی درسطح استان طی این مدت پنج میلیارد و 515 میلیون ریال زکات مال و مستحبی جمع آوری شده است.

وی درخصوص هزینه کرد زکات یادآورشد: از میزان زکات جمع آوری شده درهر روستا 30 درصد آن صرف محرومین و70 درصد دیگر صرف پروژه های عمرانی آن منطقه می شود.

اجرای 66 پروژه از محل زکات در روستاها

وی تعداد کل پروژه های عمرانی زکات از سال 85 تاکنون را 293 پروژه ذکر کرد و اظهارداشت: 227 پرو‍ژه عمرانی وعام المنفعه شامل مسجد، مجتمع فرهنگی وهنری، راه روستایی، حمام و... تا سال گذشته اجرا و درحال اجرا وهمچنین 66 پروژه دیگر نیز امسال در دست اجرا است.

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: برگزاری هشت همایش استانی وشهرستانی جهت تجلیل از خیرین زکات دهنده، جمع آوری زکات مستحبی، شجره طیبه و زکات اهل سنت، تشویق زکات دهندگان برتر درکنار تولید کنندگان برتر دراستان و جمع آوری 210 میلیون تومان زکات فطریه و کفاره از فعالیتهای ستاد زکات استان بوده است.

عنایتی فر افزود: درحال حاضر تعداد 300 نفرعامل، 150نفر روحانی و 132نفرعضوحقوقی با دبیرخانه ستاد زکات درسطح استان همکاری دارند.

به گفته وی طی پنج ماهه سال گذشته بالغ بر102میلیون تومان زکات از کشاورزان و دامداران استان جمع آوری شده است.