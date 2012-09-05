ماهانه هزار و 250 تن زباله خشک در شرق تهران بازیافت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید زضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: همچنین برای جمع آوری زباله های خشک، 230 عدد مخزن آبی هزار و 100 لیتری مخصوص پسماندهای خشک در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به مشارکت شهروندان شرق تهران در امر بازیافت و تفکیک مواد گفت: شهروندان مشارکت جو در امر بازیافت نیزهر ماه تقدیر میشوند.
فرخی اظهار داشت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت، هر ماه 12 شهروند مشارکت جو که بیشترین همکاری را با غرفههای بازیافت سطح منطقه دارند، انتخاب و از آنان تجلیل میشود.
وی با اشاره به آموزش بازیافت به 48 هزار خانوار ساکن درشرق تهران افزود: هر بلوک در منطقه 6 هزار خانوار جمعیت دارد و ما منطقه را به 19 بلوک تقسیم کرده ایم.
فرخی افزود: بر همین اساس از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 48 هزار خانوار ساکن منطقه 8 تحت آموزش بازیافت قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به ساماندهی غرفههای بازیافت اظهار داشت: با هدف افزایش مشارکت شهروندان در امر بازیافت، ایجاد فضای سبز عمودی در غرفههای بازیافت از دیگر برنامههایی است که در همین راستا صورت گرفت.
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