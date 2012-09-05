  1. جامعه
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۸

ماهانه هزار و 250 تن زباله خشک در شرق تهران بازیافت می شود

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 8 با اشاره به تولید ماهانه 2 هزارو 256 تن زباله خشک در شرق تهران، از بازیافت هزار و 250 تن پسماند خشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید زضا فرخی با اعلام این مطلب گفت: همچنین برای جمع آوری زباله های خشک، 230 عدد مخزن آبی هزار و 100 لیتری مخصوص پسماندهای خشک در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به مشارکت شهروندان شرق تهران در امر بازیافت و تفکیک مواد گفت: شهروندان مشارکت جو در امر بازیافت نیزهر ماه تقدیر می‌شوند.

فرخی اظهار داشت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت، هر ماه 12 شهروند مشارکت جو که بیشترین همکاری را با غرفه‌های بازیافت سطح منطقه دارند، انتخاب و از آنان تجلیل می‌شود.

وی با اشاره به آموزش بازیافت به 48 هزار خانوار ساکن درشرق تهران افزود: هر بلوک در منطقه 6 هزار خانوار جمعیت دارد و ما منطقه را به 19 بلوک تقسیم کرده ایم. 

فرخی افزود: بر همین اساس از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 48 هزار خانوار ساکن منطقه 8 تحت آموزش بازیافت قرار گرفته‌اند.

وی با اشاره به ساماندهی غرفه‌های بازیافت اظهار داشت: با هدف افزایش مشارکت شهروندان در امر بازیافت، ایجاد فضای سبز عمودی در غرفه‌های بازیافت از دیگر برنامه‌هایی است که در همین راستا صورت گرفت.

فرخی در ادامه با اشاره به طرح استقبال از مهر گفت: آموزش بازیافت به دانش آموزان و مشارکت بیش از پیش آنان در راستای توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت از جمله برنامه هایی است که همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس اجرا می شود.
کد مطلب 1689476

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