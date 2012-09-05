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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۰

قمری انتقاد کرد:

عدم تخصیص بودجه به هیئت های ورزشی شهرستان محلات در 6ماه اول سال جاری

عدم تخصیص بودجه به هیئت های ورزشی شهرستان محلات در 6ماه اول سال جاری

محلات – خبرگزاری مهر : سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان محلات با انتقاد از عدم تخصیص بودجه به هیئت های ورزشی این شهرستان در شش ماهه اول سال جاری گفت: در صورت ادامه این روند تمامی مسابقات پیش بینی شده را لغو می کنیم.

مسعود قمری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان در شش ماهه ابتدای سال جاری هیچ گونه مبلغی را به هیئت های ورزشی این شهرستان اختصاص نداده و این اداره بدترین دوران خود رابه لحاظ مالی سپری می کند.
 
وی در ادامه افزود: در صورتی که وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، کلیه مسابقات پیش بینی شده از جمله هشتمین جشنواره پرواز بادبادک ها و سایر مسابقات ورزشی را در سطح شهرستان لغو خواهیم کرد.
 
قمری در بخش دیگری از صحبت های خود به دیدارهفته پیش با رئیس اداره کل ورزش و جوانان در شهرستان محلات اشاره کرد و گفت: در این دیدار که نماینده مردم محلات و دلیجان نیز در آن حضور داشت تصمیماتی مبنی بر تعویض کف پوش سالن شهید "صحبت الله صفری " گرفته شد.
 
وی گفت: همچنین مقرر شد در صورت مهیا شدن شرایط در دهه آخر شهریور ماه، دیداری با وزیر ورزش و جوانان داشته باشیم.
کد مطلب 1689478

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