عدم تخصیص بودجه به هیئت های ورزشی شهرستان محلات در 6ماه اول سال جاری

مسعود قمری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان در شش ماهه ابتدای سال جاری هیچ گونه مبلغی را به هیئت های ورزشی این شهرستان اختصاص نداده و این اداره بدترین دوران خود رابه لحاظ مالی سپری می کند.

وی در ادامه افزود: در صورتی که وضع به همین منوال ادامه پیدا کند، کلیه مسابقات پیش بینی شده از جمله هشتمین جشنواره پرواز بادبادک ها و سایر مسابقات ورزشی را در سطح شهرستان لغو خواهیم کرد.

قمری در بخش دیگری از صحبت های خود به دیدارهفته پیش با رئیس اداره کل ورزش و جوانان در شهرستان محلات اشاره کرد و گفت: در این دیدار که نماینده مردم محلات و دلیجان نیز در آن حضور داشت تصمیماتی مبنی بر تعویض کف پوش سالن شهید "صحبت الله صفری " گرفته شد.

وی گفت: همچنین مقرر شد در صورت مهیا شدن شرایط در دهه آخر شهریور ماه، دیداری با وزیر ورزش و جوانان داشته باشیم.