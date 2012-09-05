نقش تعاون در اقتصاد مقاومتی مانند نقش بسیج در جنگ تحمیلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در دیدار با روسای اتحادیه ها و برخی تعاونی های برتر استان با اشاره به جایگاه تعاون در آموزه های دینی و توجه ویژه به آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهارکرد: تعاونی ها همچون سایر فعالان اقتصادی بایستی از همه توانشان برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کنند.

استاندار خراسان رضوی ضمن تشریح شرایط اقتصادی حاکم بر دنیا گفت: دنیای اسکتبار در حالی از اقتصاد به عنوان حربه ای سیاسی علیه ملت ایران استفاده می کند که خود درگیر بحران مالی است.

صلاحی بیان کرد: هر چند نظام سلطه برای برون رفت از این بحران مالی به اقتصاد ریاضتی مبتنی بر کاهش خدمات و افزایش مالیات روی آورده است؛ لکن تنها ثمره راهکار اتخاذ شده نارضایتی مردم خواهد بود.

وی تاکیدکرد: در شرایط کنونی بایستی از تمام ظرفیت های موجود برای عملی شدن منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی در ایران و نیز معرفی آن به سایر کشورها بهره جست.

وی از بانک ها خواست تا نسبت به افزایش سطح تعاملات شان با تعاونی ها و سایر بخش های تولیدی اهتمام ورزند.

ارائه گزارش مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی از وضعیت تعاونی ها در استان و بیان مشکلات و نقطه نظرات از سوی تعاونگران از دیگر برنامه های این دیدار بود.