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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۵

امیری به مهر خبر داد:

آمادگی مدارس شهرستان محلات برای اجرای نظام آموزشی3-3-6

آمادگی مدارس شهرستان محلات برای اجرای نظام آموزشی3-3-6

محلات – خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش محلات از آمادگی تمامی مدارس، دبیران و مدیران سطح شهرستان برای اجرای نظام آموزشی 3-3-6 در سال تحصیلی جدید خبر داد.

رحیم امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرافزود: به همین منظور در هفته جاری جلسه ای مابین مدیران مقاطع مختلف تحصیلی وکارشناسان آموزش و پرورش شهرستان برگزار و تصمیمات مقتضی در این خصوص لحاظ شد.
 
وی  گفت: به منظور اجرای هرچه بهتر این نظام در سال تحصیلی جدید، دوره های آموزشی نیز برای دبیران سطح شهرستان برگزار و نکات لازم رادر این خصوص به آنان یادآوری شد.
 
مدیر آموزش و پرورش محلات در بخش دیگری از صحبت های خود از آغاز توزیع سبد کالای رمضان ویژه کارمندان رسمی آموزش و پرورش از روز شنبه هفته جاری  خبر داد و تصریح کرد: این سبد کالایی شامل برنج، ماکارونی، روغن و شکر می باشد که بین 560 نفر از کارمندان رسمی و شاغل در آموزش وپرورش در مکان هنرستان بانو امین توزیع خواهد شد.
 
مدیر آموزش و پرورش محلات در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از روز دوازدهم شهریور ماه نیز توزیع کتب درسی مقاطع راهنمایی ودبیرستان در کتاب فروشی های سطح شهرستان آغاز شده است.
 
آموزش و پرورش شهرستان محلات در سال تحصیلی92-91 هفت هزار و 200 دانش آموز را زیر پوشش خواهد داشت.
کد مطلب 1689485

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