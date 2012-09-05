آمادگی مدارس شهرستان محلات برای اجرای نظام آموزشی3-3-6

رحیم امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبرافزود: به همین منظور در هفته جاری جلسه ای مابین مدیران مقاطع مختلف تحصیلی وکارشناسان آموزش و پرورش شهرستان برگزار و تصمیمات مقتضی در این خصوص لحاظ شد.

وی گفت: به منظور اجرای هرچه بهتر این نظام در سال تحصیلی جدید، دوره های آموزشی نیز برای دبیران سطح شهرستان برگزار و نکات لازم رادر این خصوص به آنان یادآوری شد.

مدیر آموزش و پرورش محلات در بخش دیگری از صحبت های خود از آغاز توزیع سبد کالای رمضان ویژه کارمندان رسمی آموزش و پرورش از روز شنبه هفته جاری خبر داد و تصریح کرد: این سبد کالایی شامل برنج، ماکارونی، روغن و شکر می باشد که بین 560 نفر از کارمندان رسمی و شاغل در آموزش وپرورش در مکان هنرستان بانو امین توزیع خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش محلات در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از روز دوازدهم شهریور ماه نیز توزیع کتب درسی مقاطع راهنمایی ودبیرستان در کتاب فروشی های سطح شهرستان آغاز شده است.

آموزش و پرورش شهرستان محلات در سال تحصیلی92-91 هفت هزار و 200 دانش آموز را زیر پوشش خواهد داشت.