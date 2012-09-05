مانور آمادگی مدارس در استان مرکزی برای اولین بار در کشور اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه نمادین مانور آمادگی مدارس استان مرکزی صبح روز چهارشنبه با حضور مسئولین آموزش و پرورش استان مرکزی در دبستان مهر واقع در شهرک حمید اراک برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در حاشیه برگزاری این مانور گفت: سال تحصیلی 91- 92 با آمادگی غیر قابل وصف مدارس و معلمان در استان مرکزی آغاز می شود.

سیف الله کریم زاده افزود: زیرساخت های لازم برای استقرار نظام آموزشی 6-3-3 در کلیه مدارس استان مرکزی بالاخص مدارس دوره ابتدایی فراهم شده است.

وی ادامه داد: نظام آموزشی 6-3-3 بستر رشد و تعالی آموزش و پرورش کشور را به دنبال دارد .

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: با اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و اجرای دقیق این سند می توان آینده ای روشن و مثال زدنی را برای آموزش و پرورش کشور ترسیم کرد.