مسابقات کانون روباتیک شهر تهران آذرماه برگزار می شود

عظیم بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمانبندی شده، مسابقات منطقه ای کانون روباتیک 374 محله شهر تهران آذرماه امسال در این منطقه برگزار می شود.

وی به مشارکت مدیران محلات نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با برپایی سلسله کارگاه های آموزشی در سطح محلات، تیم های مناطق 22 گانه شهر تهران تشکیل شده است که با برگزاری مسابقات محله ای و ناحیه ای تیم های منتخب آماده رقابت منطقه ای می شوند.

رئیس ستاد اجرایی کانون روباتیک شهر تهران با اشاره به اینکه انتخاب این منطقه به عنوان کانون روباتیک شهر تهران بر اساس توانمندی و پتانسیل شهروندان بوده است یادآورشد: مسابقات محله ای و ناحیه ای این منطقه با حضور یکهزار شهروند علاقه مند که آموزش های لازم را دیده اند، انجام می شود.

مسابقات روباتیک در قالب 4 لیگ و 27 زیر لیگ

وی ادامه داد: طبق برنامه زمان بندی، مسابقات منطقه ای کانون روباتیک در بین مناطق 22 گانه تهران آذرماه سال جاری در قالب 4 لیگ و 27 زیر لیگ برگزار می شود که حضور شهروندان بدون محدودیت سنی از نقاط قوتاین مسابقات است.

بابایی تصریح کرد: ساختار کانون روباتیک از 4 لیگ کودکان، آماتور، حرفه ای و شبیه ساز(دانشجویی) و 27 زیرلیگ تشکیل شده که با توجه به پیش بینی های صورت گرفته، مسابقات جشن های محله ای و ناحیه ای کانون روباتیک انجام می شود و بعد هم مسابقات در سطوح منطقه ای در آذرماه در فرهنگسرا ولا برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات به منظور ارتقای آگاهی شهروندان با مشارکت واحد آموزش و مشارکت شهروندان و مدیران محلات بوده و در حال حاضر تیم ها در مناطق 22 گانه تهران تشکیل شده و کلاس های آموزشی نیز در سرای محلات برگزار شده و تیم داوری مشخص شده است.

شهردار منطقه 20 تهران با اشاره به استقبال خوب شهروندان از این کانون عنوان کرد: استقبال شهروندان از این مسابقات بسیار عالی بوده و تا کنون بیش از هزار نفر از شهروندان منطقه 20 در این مسابقات شرکت کرده اند.

وی با اشاره به انتخاب منطقه 20 تهران به عنوان کانون روباتیک تهران افزود: منطقه 20 طی سال گذشته در جشنواره شکوفا و همچنین در نمایشگاه بازی های رایانه ای که در تیر ماه در مصلی برگزار شد، خوش درخشید و با وجود پتانسیل ها و ظرفیت بالایی که داشت نهایتا به عنوان کانون روباتیک و شهردار منطقه نیز به عنوان رئیس ستاد کانون روباتیک انتخاب شدند.

گفتنی است، کانون روباتیک یکی از کانون های هفتگانه جشنواره شکوفاست که فعالیت آن از تیرماه امسال در 374 محله شهر تهران آغاز شده است.