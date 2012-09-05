نخستین دوره جشنواره بین ‌المللی فیلم دهوک برگزار می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با داوری فیلمنامه‌نویس و کارگردان ایرانی کامبوزیا پرتوی و نمایش فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" و فیلم‌های بلند، کوتاه داستانی، مستند و تجربی از کارگردان جوان کردستانی در بخش‌های رقابتی و غیررقابتی و همچنین فیلم‌هایی از کارگردانان کشورهای پرتغال، آلمان، فرانسه، ترکیه، ژاپن، سوئد، اسپانیا، صربستان و اقلیم کردستان عراق، نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک در شهر دهوک شمال عراق برگزار می شود.

اعضای هیئت داوران بخش‌های مختلف رقابتی این جشنواره عبارتند از: "کامبوزیا پرتوی" فیلمنامه‌نویس و کارگردان از ایران، "شوکت امین کورکی" کارگردان از اقلیم کردستان عراق، "صدیق برمک" کارگردان از افغانستان، خانم "برگیتا مانتی" تهیه‌کننده از آلمان و خانم "ویرا لانگروا" منتقد و نویسنده از اسلواکی است.

نخستین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک با نمایش فیلم‌های بلند سینمایی، فیلم‌های بلند مستند و فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و تجربی از کارگردان کشورهای مختلف جهان در بخش‌های رقابتی و غیررقابتی از جمله؛ سینمای جهان، مسابقه فیلم‌های بلند، مسابقه فیلم‌های مستند، مسابقه فیلم‌های کوتاه، نمایش فیلم‌های کوتاه، نمایش فیلم‌های بلند، نمایش فیلم‌های مستند و بخش ویژه سینمای ایتالیا در روزهای 19 تا 26 شهریورماه جاری برگزار می شود.

در جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک، فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی در بخش سینمای جهان، فیلم سینمایی "لانه‌های سوخته" به کارگردانی شهرام مسلخی در بخش مسابقه فیلم‌های بلند، فیلم "اولین روز بارانی" به کارگردانی ناجیه سلیمی در بخش مسابقه فیلم‌های بلند، فیلم کوتاه "دهل" به کارگردانی جمیل مفاخری در بخش رقابتی، فیلم کوتاه "قیقو" به کارگردانی ایرج محمدی در بخش رقابتی، فیلم کوتاه "غروب حلزون" به کارگردانی آزاد محمدی در بخش رقابتی، فیلم مستند "ملودی سنگ" به کارگردانی پرویز رستمی در بخش رقابتی، فیلم کوتاه "امشب وقت خوبی واسه مردن نیست" به کارگردانی علی اصغری در بخش غیررقابتی، فیلم کوتاه "کوچه پشت خانه ما" به کارگردانی شیلان سعدی در بخش غیررقابتی، فیلم کوتاه "در آخرین روزهای اسفند" به کارگردانی امیر علی ویسی در بخش غیررقابتی، فیلم کوتاه "داستان شهر O " به کارگردانی چیا محمدی در بخش غیررقابتی، فیلم کوتاه "هیما" به کارگردانی توفیق امانی در بخش غیررقابتی، فیلم کوتاه "دیسکانکت" به کارگردانی امید راستبین در بخش غیررقابتی، فیلم مستند "زمانی برای آرامش" به کارگردانی محمدرضا میناپور در بخش غیررقابتی، فیلم مستند "سنجر خان، سینما، روستای نران" به کارگردانی صلاح رحیمی در بخش غیررقابتی، فیلم مستند "در آستانه چهل سالگی" به کارگردانی مهرداد سلیمانی در بخش غیررقابتی و فیلم مستند "روناک" به کارگردانی هوشنگ میرزایی در بخش غیررقابتی از فیلمسازان ایرانی به روی پرده می‌روند.

این جشنواره از طرف اداره کل هنر سینمای شهر دهوک وابسته به وزارت روشنبیری و لاوان (فرهنگ و جوانان) حکومت اقلیم کردستان عراق و با همکاری جشنواره فیلم کردی برلین، مؤسسه سینمایی "میتوس فیلم" آلمان، مؤسسه سینمایی "ستاک فیلم"و چندین مرکز فرهنگی و هنری اروپایی و کردی به مدت هشت روز در دانشگاه دهوک برگزار می شود.