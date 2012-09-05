بررسی 17 طرح توسعه کشاورزی در کلاله

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی صبح چهارشنبه در جلسه توسعه کشاورزی شهرستان افزود: از این تعداد چهار مورد مربوط به تسهیلات تراکتور و سه مورد طرح دامداری است.

وی به احداث مجتمع بزرگ دامداری اشاره و اضافه کرد: این مجتمع قرار است در سایت پیشکمر احداث شود و با توجه به طرح توجیهی برای هزار نفر اشتغال ایجاد کنند.

وی از آغاز بکار خط تصفیه خانه خبر داد و گفت: این طرح در دست بررسی است.

ثبت 15 تعاونی در کلاله

محمد سرکلزایی رئیس اداره تعاون کلاله اظهار داشت: همچنین شش شرکت تعاونی نیز برای دریافت زمین معرفی شده اند و 15 تعاونی تاکنون ثبت شدند و 431 نفر از طریق سایت ثبت نام کردند.

وی عنوان کرد: از مجموع افراد متقاضی 51 نفر رد صلاحیت شدند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی کلاله نیز گفت: کمیته استعدادیابی در شهرستان در حال شناسایی زمین مستعد برای واگذاری زمین در زمینه زیتون، گیاهان دارویی و دامداری است.

حمزه موسوی افزود: بعد از تایید صلاحیت افراد ثبت نام شده زمین به آنان واگذار می شود.

در این جلسه احداث مجتمع دامداری با 14 هکتار وسعت با سه هزار راس دام در دستور کار قرار گرفت.