رایزنی نمایندگان کنگره آمریکا در عراق/بحران سوریه محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، هیئتی از کنگره آمریکا با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در بغداد دیدار کرد.

این هیئت شامل سناتورهای آمریکایی از جمله "جان مک کین" و "جوزف لیبرمن" و "لیندزی کراهام" بود. اوضاع سیاسی منطقه و نقش عراق در آن و موضع این کشور در قبال اوضاع فعلی منطقه و بحران سوریه از جمله موضوعات مورد بررسی بود.

زیباری در این دیدار به تشریح نقطه نظرات عراق درباره بحران سوریه و پیامدهای چنین بحرانی بر اوضاع عراق و کشورهای منطقه پرداخت.

اعضای کنگره آمریکا نیز بر تمایل خود برای ادامه رایزنی با دولت عراق در رابطه با چالش های منطقه تاکید کردند.

هیئت کنگره امریکا که ظاهرا ماموریت ویژه ای را در قبال ناآرامی های سوریه دنبال می کند پیش از این با مقامات ترکیه دیدار و گفتگو داشتند.