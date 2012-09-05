مسابقات بین المللی کاپ آبیدر در سنندج برگزار می شود

بهروز باوفا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات بین المللی کاپ آبیدر در روزهای پنجم و ششم مهر ماه سال جاری در سنندج برگزار می شود.

وی گفت: این دوره از مسابقات با حضور شش تیم برتر جهان از جمله اسلواکی، چین، تایپه، لبنان و تیم ایران در سنندج برگزار می شود.

باوفا یادآور شد: تیم ایران با شرکت دو تیم سنندج (الف) و ایران (ب) در مسابقات بین المللی کاپ آبیدر سنندج شرکت می کند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری استان کردستان عنوان کرد: به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی استان ظرفیت های خوبی در حوزه دوچرخه سواری کوهستان در اختیار دارد که انتظار می رود بتوانیم از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم.

وی در پایان گفت: قرار است که این دوره از رقابت ها با حمایت های بخش خصوصی در استان کردستان و در شهر سنندج برگزار شود.