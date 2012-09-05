به گزارش خبرنگار مهر، قرآن کریم همه مومنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فرا خوانده است. با الهام از این اصل مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق این فراخوان الهی دارد و بر این اساس، اصول 43 و 44 قانون اساسی، رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص را تامین می کند و زمینه را برای جلوگیری از تبدیل دولت به یک کار فرمای بزرگ مطلق آماده می کند.

با عنایت به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ذیل آن توسط مقام معظم رهبری، ضرورت توجه بیش از پیش به توسعه و گسترش بخش تعاون به عنوان رویکرد اساسی در راستای عدالت اجتماعی و کاهش فقر مورد تائید قرار گرفته است و برنامه ریزی آینده بخش تعاون نیز در اختیار گرفتن 25 درصد از اقتصاد کشور است.

در گفتگو با رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه، مباحث مهم و مرتبط با بخش تعاون همچنین فعالیت های مرتبط در این شهرستان به بحث گذاشته شده است.

تعاون رویکرد کارآفرینی دارد

ناصر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعاون به زبان ساده یعنی همکاری و مشارکت و یک واحد تعاونی با ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید و مصرف، واسطه های غیر ضروری و بعضاً مزاحم را کنار زده و اشتغال کاذب را از ساختار اقتصادی جامعه حذف می کند.

وی افزود: این عملکرد، تنها به فعالیتهای اقتصادی محدود نمی شود بلکه در مورد کارهای فرهنگی و اجتماعی نیز صادق است و هنگامی که مردم بتوانند با هزینه کمتر، همراه با کیفیتی مناسب از خدمات فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ... برخوردار شوند، مسلماً برای بهره مند شدن از این خدمات تمایل و رغبت بیشتری خواهند داشت و نتیجه این رویکرد اجتماعی رشد فرهنگ و ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی است که پیامد منطقی آن کارآفرینی و اشتغال سالم خواهد بود.

با شرکت تعاونی آشنا شویم

این مدیر در تعریف واژه شرکت تعاونی گفت: هر گاه گروهی از مردم آزادانه و داوطلبانه با همفکری یکدیگر و با سرمایه گذاری عادلانه فعالیتی را با اهداف معین اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی آغاز کنند که در سود و زیان آن سهیم باشند در واقع یک شرکت تعاونی تشکیل داده اند.

زارع افزود: در شرکتهای تعاونی همه از لحاظ تعداد رأی با هم برابرند یعنی هر عضو صاحب یک رأی است ولی از لحاظ سرمایه می توانند سهام متفاوتی داشته باشند.

وی یادآور شد: شرکت تعاونی، سازمانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هدف آن حل مشکلات، تأمین رفاه و زندگی بهتر اعضا است.

اهداف بخش تعاون

زارع اظهار داشت: برای بخش تعاون در کشور ما اهداف گوناگونی ترسیم شده است که به طور خلاصه می توان به تأمین شرایط و امکانات کار برای همه با هدف ایجاد اشتغال، قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارهستند ولی توانایی تهیه ابزار کار ندارند، پیشگیری از تمرکز ناعادلانه ثروت در دست افراد و گروه های خاص در راستای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت اشاره کرد.

وی قرار دادن مدیریت در اختیار نیروی کار به منظور بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و ناهنجاری های اقتصادی و توسعه و ترویج مشارکت عمومی را نیز از دیگر اهداف این بخش ذکر کرد.

سیاستهای کلی بخش تعاونی/ افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور تا 25 درصد

زارع همچنین با اشاره به برخی از سیاست های کلی بخش تعاونی بیان داشت: افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روشهایی از جمله تخفیف مالیاتی و ارائه و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی از جمله این سیاستهاست.

زارع افزود: رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه، توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمند سازی تعاونی ها و تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی نیز برخی دیگر از این سیاستها را تشکیل می دهد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابرکوه همچنین به بیان برخی از فعالیت های این اداره پرداخت.

تعاونی ها در ابرکوه 3200 شغل ایجاد کرده اند

زارع برخی از زمینه های تشکیل شرکت های تعاونی را تعاونی تولیدی و توزیعی و مشترک در امور کشاورزی، دامداری، صنعتی، معدنی، توسعه و عمران شهری و روستایی، احداث مسکن، خدمات فنی و مهندسی، تولیدات فرهنگی، تولید مواد غذایی و پوشاک، تهیه و توزیع کالا، صادرات، اداری و آموزشی، بهداشتی و درمانی، مشاوره های اشتغال و کارآفرینی، حمل و نقل، مصرف، فرش دستباف، اعتبار،خدماتی، سهام عدالت، مسکن مهر، فراگیر و دانش بنیان ذکر کرد.

وی افزود: در حال حاضر در سطح شهرستان ابرکوه 442 تعاونی به ثبت رسیده است و 10 تعاونی در حال انجام مراحل ثبت و راه اندازی است و در مجموع به طور مستقیم و غیر مستقیم سه هزار و 200 موقعیت شغلی در شهرستان ایجاد شده است.

نظارت جدی بر تعاونی ها اعمال می شود

زارع یادآور شد: ثبت و تشکیل تعاونی ها، نظارت بر اجرای قوانین و مقررات و حمایت و هدایت و نظارت بر تعاونی های موجود و جدید برخی از فعالیت های این اداره را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه بر فعالیت تعاونی ها به صورت جدی نظارت می شود، افزود: پیگیری پروژه مسکن مهر و نظارت بر اجرای امور اجرایی، بررسی عملکرد مالی و صورتهای مالی تعاونیها، پیگیری تسهیلات مورد نیاز تعاونیها از منابع تبصره ای و بانک توسعه تعاون، پیگیری مسائل و مشکلات بخش تعاون در ارتباط با سایر دستگاه های اجرایی نیز برخی دیگر از مسئولیت های این اداره را تشکیل می دهد.

طرح مسکن مهر خدمت بزرگ دولت به مردم است

زارع در مورد اجرای مسکن مهر نیز اظهار داشت: طرح حمایتی مسکن مهر با هدف اجرای سیاستهای دولت در حمایت از تامین اقشار کم درآمد و واگذاری زمین به شرکت های تعاونی مسکن مهر آغاز شد و در شهرستان ابرکوه نیز با تشکیل 9 تعاونی با 1239 عضو و یک اتحادیه تعاونی های مسکن مهر این کار پیگیری شد.

وی افزود: با اختصاص 71 هکتار زمین از طرف سازمان مسکن و شهر سازی به تعاونی ها در شهر ابرکوه و پس از ثبت نام، پالایش، سازماندهی، معرفی به سازمان راه و شهرسازی و بانک مسکن، عقد تفاهم نامه و تهیه نقشه و اخذ پروانه و انعقاد قرارداد شروع کار آماده سازی در سال 88 را شاهد بودیم.

زارع یادآور شد: عملیات ساخت واحدهای مسکونی در سال 89 آغاز شد که در ساخت 1239 واحد مسکونی 97 درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است و 150 نفر از متقاضیان نیز در این منازل ساکن شده اند.

وی بیان داشت: در وضعیت فعلی تمامی واحدها از سوی اعضا انتخاب شده است و این پروژه در حال حاضر در مرحله معرفی به بانک مسکن برای تقسیط تسهیلات است.

زارع در خصوص زیرساخت های مسکن مهر شهر ابرکوه اظهار داشت: به جز انشعاب آب که به اتمام رسیده، بقیه انشعابات در حال نصب در داخل واحدهاست و برای هر واحد یک خط تلفن نیز در نظر گرفته شده است.

مردم با متولیان مسکن مهر همکاری کنند/ فروش مسکن مهر غیرقانونی است

این مسئول ادامه داد: با توجه به همکاری و مساعدت بانک مسکن برای روان کردن فرآیند فروش اقساطی تسهیلات مسکن مهر و با عنایت به معرفی اعضاء به بانک، متاسفانه این روند از سوی اعضا به کندی صورت می گیرد و این تاخیر باعث متضرر شدن آنها می شود و از کلیه اعضا می خواهیم که ضمن مراجعه به بانک مسکن، هر چه سریعتر نسبت به قسط بندی تسهیلات خود اقدام کنند.

زارع تأکید کرد: باتوجه به اساسنامه شرکت تعاونی ها و صورتجلسات شورای مسکن در استان و شهرستان و به منظور اینکه این تسهیلات در راستای حمایت از اقشار کم درآمد و اجاره نشین در نظر گرفته شده است، هرگونه خرید، فروش و یا واگذاری به افراد سودجو غیرقانونی است و پیگرد قانونی دارد.

بیش از 32 هزار نفر عضو شرکت تعاونی سهام عدالت هستند

زارع با اشاره به این که در راستای سیاست دولت مبنی بر توزیع سهام عدالت بین واجدین شرایط در سراسر کشور شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ابرکوه نیز در تاریخ اول مهرماه سال 85 با تعداد 99 عضو اولیه شکل گرفته است، اظهار داشت: این برنامه با هدف گسترش سهم بخش تعاون، مشارکت در مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری استانی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی شکل گرفته است که سهام عدالت طی مراحل متعددی به اعضا واگذار شده است .

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی ساماندهی بیکاران است

زارع با اشاره به اینکه این اداره متولی ساماندهی اشتغال است و در مورد ثبت نام جویندگان کار نیز اظهار داشت: در حوزه اشتغال، ثبت نام و سازماندهی جویندگان کار طی مراحلی از جمله راه اندازی بانک اطلاعات جامع از ثبت نام کنندگان اشتغال، پالایش و تفکیک جویندگان کار، ایجاد شرایط راهنمایی و مشاوره شغلی متقاضیان و سازماندهی افراد داوطلب و واجد شرایط ایجاد کسب و کار صورت می گیرد.

وی افزود: ضمن اینکه کلیه بیکاران می توانند به کاریابی غیر دولتی شهرستان نیز برای ثبت نام مراجعه کنند.

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گزارش: رحیم میرعظیم