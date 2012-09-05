مشهد نیازمند ایجاد فرصت مطالبه ‌گری ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اعلمی با اشاره به مشهد به عنوان یک شهر ملی و بین‌المللی تصریح کرد: مشهد با توجه به تعداد زائرانی که در سال پذیرای آن‌هاست که یک جمعیت غیرساکن چندین میلیونی را تشکیل می‌دهند، شهری متفاوت ‌تر از سایر شهرهای ایران است که این موضوع نگاه فراتر از محلی را می‌طلبد.

وی جشنواره ملی شهرنگار را کاتالیزوری برای مطرح شدن مسائل مشهد دانست و عنوان کرد: این جشنواره باعث شد رقابت جدی برای بیان مسائل پایتخت معنوی ایران در بین رسانه‌های کشور به وجود آید، نگاهی که این شهر را از منظر محلی دور کرده و جذب کننده نگاه‌های ملی خواهد بود.

وی ادامه ‌داد: مشهد شهر همه ایرانیان است و به واسطه این باید باب جدیدی برای بیان مسائل و مشکلات آن نسبت به گذشته ایجاد شود تا در کانون توجهات قرار گیرد.

به گفته وی جشنواره ملی شهرنگار که برای اولین بار با محوریت شهر مشهد در سطح ملی به دنبال جذب نگاه‌های رسانه‌ای کشور است می‌تواند در تزریق نگاه‌ و توجه‌های خاص همچون جذب بودجه‌های بیشتر برای این کلانشهر موثر واقع شود.

اعلمی همچنین از معرفی مشهد در سال 2017 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام یاد‌ کرد و افزود: برای موفقیت در این سال باید از نظر پژوهشی کارهای دقیقی صورت گیرد تا نقاط و قوت شناسایی و برطرف شود.