به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه، "تعالی معنوی، تکامل اخلاقی و ارتقاء علمی" را به عنوان شعار امسال حوزه اعلام کرد.



در پیام مدیر حوزه‌های علمیه آمده است:



بسم الله الرحمن الرحیم



با استمداد از عنایات حضرت احدیت و توجهات خاصه حضرت بقیه الله الاعظم روحی له الفداء

آغازسال تحصیلی 92-91 را خدمت اساتید، فضلاء، طلاب و دست اندرکاران و خدمتگذاران حوزه های علمیه تبریک و تهنیت عرض می نمایم.



حوزه های علمیه همواره در دوران حساس و سرنوشت ساز جهان اسلام نقش اساسی و موثری را در هدایت گری و روشنگری داشته و در سالیان متمادی توانسته است شیفتگان علم و معرفت را به راه درست و مستقیم هدایت نماید.



حوزه های علمیه در تاریخ معاصر، بویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره) با مسئولیت سنگین تری مواجه شدند. و رسالت حوزویان درمقایسه با گذشته چند برابر شده است.



و اکنون که جهان اسلام با خیزش ملت های مسلمان، در جهت تحقق اسلام عزیز گام برمی دارد بیش از هر زمان به حضور حوزه های علمیه کار آمد و روحانیت آگاه و بیدار و زمان شناس نیاز داریم. تا هم راه را نشان دهند و هم توطئه های دشمنان اسلام و مکتب تشیع را به جهانیان گوشزد نمایند.



از این رو لازم است توجه شما عزیزان را به نکاتی جلب نمایم تا در سایه بکار بستن آن بتوانید به رسالت تاریخی و دینی خود عمل نمائید.



1- طلاب عزیز باید تحصیل علم و کمال را به عنوان وظیفه اصلی خود دانسته و با استفاده از فرصت پیش آمده و بهره بردن از محضر اساتید محترم نسبت به آینده علمی و معنوی خود اهتمام لازم را داشته باشند.



2- برنامه ریزی صحیح و دقیق و انجام وظائف محوله و حضور بموقع در درس و بحث ضامن موفقیت و پیشرفت طلاب عزیز محسوب می شود. از این رو لازم است مسئولیت شناسی خود را در قبال این رسالت الهی در عمل به اثبات رسانید.



3- مطالعه سیره سلف صالح و آشنایی با رفتار و منش مراجع عظام و بزرگان اخلاق در بعد تقوایی و ساده زیستی و مناعت طبع و عدم وابستگی به مظاهر دنیایی، خود تبلیغ عملی نسبت به اسلام و روحانیت است، بنابراین لازم است تکیه گاه اصلی خود را خداوند متعال قرار داده و با توکل به او در این مسیر مقدس که سیره صلحاء و اولیاء الهی است گام بردارید.



4- یکی از مسائلی که لازم است طلاب عزیز در سال های اولیه دوران طلبگی به آن اهتمام بورزند و با راهنمایی اساتید محترم با دقت آن را دنبال کنند.



توجه جدی به دروس پایه حوزه از قبیل ادبیات شامل صرف و نحو و معانی بیان است، بی تردید استحکام بنیه علمی طلاب در این زمینه ها می تواند نقش بسیار مهمی در فهم قرآن و روایات نورانی اهل بیت(ع) و درک مفاهیم و مطالب کتب علمی داشته باشد. و همچنین طلاب عزیز سطوح عالیه اهتمام جدی به فقه و اجتهاد و دروس تخصصی داشته باشند تا نیاز جامعه به فقیهان وارسته و متخصصان در رشته های علوم اسلامی را تامین نمایند.



5- مساله تحقیق و پژوهش یک از اساسی ترین سنت های دیر پای حوزوی است که باید در جهت نشر و گسترش معارف دین و پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی مورد توجه طلاب و فضلای عزیز قرار گیرد تا در سایه آن انتظاراتی که جامعه و نظام اسلامی از حوزه و عالمان دین دارند، برآورده گردد.



6- از رسالت مهم دیگر حوزویان توجه جدی به امر تبلیغ آنهم بهره مندی از تکنولوژی و امکانات روز دنیا است که باید در جهت جذب نسل جوان و آشنا کردن آنان با مبانی دینی از آن استفاده کرد.



7- افزایش بصیرت سیاسی و فهم به هنگام مسائل مربوط به نظام و انقلاب اسلامی ضرورت اجتناب ناپذیر حوزه ها و روحانیت است.



نقش بی بدیل ولایت فقیه و التزام عملی به آن به عنوان ضامن عزت و اقتدار و ثبات کشور و نظام اسلامی محسوب می شود.



امروز وظیفه همگان بویژه روحانیت عزیز ایجاب می کند که از این سنگر استوار که امروز در شخصیت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه ای دامت برکاته تجلی یافته است. دفاع و صیانت نموده و در این شرایط حساس دین خود را به اسلام و انقلاب اداء نمایند.



در پایان امیدوارم سال تحصیلی پربرکتی را با شعار تعالی معنوی، تکامل اخلاقی و ارتقاء علمی آغاز نمائید و از توفیقات خداوندی برای تحقق عملی تذکرات یاد شده بهره مند گردید.