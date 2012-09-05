گسترش سیره امام رضا(ع) مهم ترین دستاورد جشنواره رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: مهم ترین دستاورد جشنواره رضوی گسترش سیره امام رضا(ع) است.

محمد مطهری فر با اشاره به رویکرد متفاوت در برپایی جشنواره رضوی تصریح کرد: این جشنواره در دو رشته نقاشی خط و خط نگاره برگزار خواهد شد که بیانگر رویکرد معنوی برای مردم و گسترش این هنر برای هنرجویان ایرانی خواهد بود.

وی در خصوص کیفی شدن جشنواره نقاشی خط افزود: با توجه به برگزاری جشنواره در دو رشته هنری و برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور اساتید مجرب و کسب موفقیت در طول سال جاری توسط اداره و کارآموزان هنرمند در این جشنواره کمکی به افراد هنرمند و در روند رشد کیفی استان بوده و به نوعی تاثیرگذار خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به هدف برگزاری جشنواره تاکید کرد: هدف کلی این جشنواره رقابت هنرمندان، تولید آثار در استان، داوری و انتخاب آثار برگزیده است.

وی تاکید کرد: داوران از خارج استان در این جشنواره برای انجام داوری آثار هنرمندان شرکت خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به مهم ترین دستاورد جشنواره تصریح کرد: مهم ترین دستاورد جشنواره برگزاری کارگاه با حضور 30 نفر از هنرمندان خارج از استان و اشاعه و ترویج فرهنگ رضوی، گسترش فعالیت فرهنگی و هنری و سیره امام رضا(ع) است.

مطهری فر بیان کرد: این جشنواره تولید کنندگان آثار برتر هنری را در زمینه معارف امام رضا(ع) شناسایی کرده و به نوعی کمک به انتشار آثار این هنرمندان خواهد بود.

وی افزود: در برگزاری این گونه جشنواره ها با عمومیت دادن هنر و دعوت از همه هنرمندان و با هدف گسترش معنویت بین اقشار جامعه به موفقیت هایی خواهیم رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در راستای ارائه پیشنهاد برای بهتر شدن جشنواره خاطرنشان کرد: جشنواره جایگاه خود را از لحظ کیفی شناخته و باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که با ارائه برنامه های جنبی و جدید و مشارکت بیشتر مردم جامعه در زمینه بهتر برگزاری آن به موفقیت هایی برسد.

فعالیت 53 نشریه در خراسان جنوبی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از فعالیت 53 نشریه در استان خبر داد.

محمد مطهری ‌فر در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ با اشاره به نوپا بودن خراسان جنوبی و ظرفیت بالای استان، اظهار کرد: به همت بالای دولت‌های نهم و دهم، خراسان جنوبی حرکت روبه جلوی خود را به سمت پیشرفت آغاز کرده است.

وی ادامه داد: پیش از آغاز به کار دولت نهم تعداد چاپخانه‌های استان پنج چاپخانه بود اما این تعداد در طول چهار سال کار دولت نهم به 17 چاپخانه رسیده و در دولت دهم نیز تا‌کنون به 27 چاپخانه افزایش پیدا کرده است. ‏

این مسئول تعداد نشریات استان را در حال حاضر 53 نشریه ذکر کرد و گفت: انتشار این تعداد نشریه آن هم در استان نوپای خراسان جنوبی در مقایسه با بسیاری از استان‌های بزرگ ‌تر و با سابقه ‌تر قابل توجه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: تعداد نشریات استان قبل از آغاز به کار دولت نهم 17 یا 18 نشریه بود و از این حیث روند رو به رشدی داشته ‌ایم. ‏

مطهری ‌فر اضافه کرد: همه دست‌اندرکاران صنعت چاپ استان اذعان دارند که کارشان به لحاظ کمی و کیفی حتی با دو سه سال گذشته هم قابل مقایسه نیست و این صنعت در خراسان جنوبی وضعیت نسبتا مطلوبی پیدا کرده است.

وی اضافه کرد: پیش از آغاز به کار دولت نهم هیچ کتابی در استان چاپ نمی ‌شد، در دولت نهم 51 کتاب در استان به چاپ رسید و در دولت دهم این تعداد به 100 کتاب افزایش یافته است اما با وجود تمامی این پیشرفت‌ها، ظرفیت استان را بسیار بیشتر از این‌ها می‌ بینیم.