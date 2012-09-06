میزبانی همدان کمکی به رفع مشکلات تئاتر نکرد/مسئولان پای کار بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود گذشت یکسال و نزدیکی به زمان برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان وعده های مسئولان کشوری و استان در زمان افتتاحیه و اختتامیه هجدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هنوز عملی نشده است و با گذشت یکسال همچون سال های گذشته در خصوص مکان برگزاری افتتاحیه جشنواره مشکلاتی وجود دارد.

دیگر مبحثی که سال گذشته در برگزاری جشنواره تئاتر کودک مشکلاتی را به وجود آورد زمان برگزاری این رویداد هنری بود چرا که به دلیل شرایط آب و هوایی همدان و سرمای زودرس سال گذشته در آبان ماه، در زمان برگزاری جشنواره بارش سنگین برف مدارس را به تعطیلی کشاند و اجرای نمایش ها با نبود مخاطبان اصلی آنها همراه شد.

تغییر زمان جشنواره تصمیم مناسبی بود

کارگردان مراسم افتتاحیه و اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان درباره تغییر زمان برگزاری جشنواره نوزدهم گفت: تغییر زمان برگزاری جشنواره اتفاق بسیار مناسبی است که می تواند برای مخاطبان اصلی نمایش ها که کودکان هستند بسیار موثر باشد و سرما و یخبندان موجب مشکلات سال گذشته نباشد.

برای افتتاحیه و اختتامیه سالن مناسبی نداریم

محمد جواد کبودرآهنگی درخصوص مکان افتتاحیه جشنواره نوزدهم نیز بیان کرد: متاسفانه سالنی به جز سالن ورزشی پیام در اختیار نداریم که جوابگوی مراسم افتتاحیه باشد.

وی با بیان اینکه تا کنون در این باره پیشنهاد جدیدی نشده است، گفت: طبق روال سال های گذشته مراسم افتتاحیه در سالن پیام و اختتامیه در سالن مجتمع فرهنگی ابن سینا برگزار می شود.

کبودراهنگی با اشاره به کمی بودجه در بخش افتتاحیه و اختتامیه عنوان کرد: در بحث هزینه همواره گفته می شود که باید صرفه جویی کرد و این امر درستی است اما در نظر بگیرید با در نظر گرفتن روند تورم در مدت یکسال اگر بودجه سال گذشته را در اختیار داشته باشیم می توان گفت بودجه تقلیل یافته است.

بار جشنواره تنها بر دوش اداره ارشاد است

کبودرآهنگی خواستار حمایت بیشتر دستگاه ها و نهادهای استانی از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان شد و گفت: بار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان تنها بر دوش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است و انتظار می رود که استانداری و دیگر نهادهای فرهنگی بیشتر پای کار بیایند و حمایت های لازم را داشته باشند.

کارشناس تئاتر استان همدان اضافه کرد: با این بودجه ای که در اختیار داریم نهایت تلاش خود را به کار می گیریم تا کمی بودجه باعث پایین آمدن کیفیت کار نشود و در انجام مراسم افتتاحیه و اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان از هنرمندان همدانی استفاده خواهیم کرد.

نگاه جامع و مثبت مدیریت حوزه فرهنگ و هنر ستودنی است

کبودرآهنگی همچنین روند کاری مدیریت جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: مدیریت جدید اداره کل ارشاد نگاه جامع و وسیعتری به مباحث فرهنگی و هنری دارد و حرکت وی مثبت و رو به جلو بوده است.

وی کمبود امروز استان همدان را نداشتن سالنی مناسب برای برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه دانست و افزود: ض

رورت ساخت سالنی برای برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان که جشنواره ای بین المللی است در همدان به وضوح احساس می شود و مدیران ارشد استان باید در این خصوص چاره ای بیاندیشند.

ثبت جهانی جشنواره تئاتر کودک را رسمی کرد

این هنرمند عرصه تئاتر درباره ثبت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: اتفاق ثبت جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان در تقویم جشنواره ای دنیا حرکتی بسیار مناسب است که سبب می شود جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان از امسال روندی رسمی داشته باشد و با اعلام فراخوان جشنواره قطعا گروه های بسیاری خواستار حضور در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان خواهند بود.

مجتمع شهید آوینی نیازمند تغییر کاربری است

محمد جواد کبودرآهنگی که چندی پیش نمایش «شمارش معکوس» را در مجتمع شهید آوینی به روی صحنه برد درباره تغییر کاربری این مجتمع بیان کرد: مجتمع شهید آوینی با نام مجتمع سینمایی شناخته می شود و اگر قرار است که به عنوان پایگاهی برای تئاتر بکار گرفته شد نیازمند تغییراتی اساسی است.

وی با اشاره به مشکلاتی که در زمان اجرای نمایش «شمارش معکوس» در سالن مجتمع شهید آوینی داشت، ادامه داد: سالن اجرای نمایش این مجتمع مشکلات صحنه ای دارد که می توان به نداشتن عمق و قاب صحنه اشاره کرد و برای فعالیت های حرفه ای تئاتر نیازمند اصلاحاتی است و باید به چند پلاتوی تئاتری مجهز شود.

کبودرآهنگی اضافه کرد: در این خصوص نامه ای نیز به مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نوشته شده است.

سالن های تئاتر همدان استاندارد نیست

دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز با اشاره به وجود مشکلات فنی سالن های تئاتر همدان گفت: هفت سالن همدان که نمایش های جشنواره در آنها اجرا می شود فاقد استاندارهای لازم هستند.

شهرام کرمی با بیان اینکه با تشکیل کمیته فنی در راستای رفع این مشکلات نهایت تلاش خود را بکار خواهیم گرفت، گفت: این مشکلات در همه شهرستان ها وجود دارد اما وضع سالن های همدان به نسبت از اصفهان بهتر است.

شهرام کرمی از حضور گروهی از کشور ایتالیا در نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان خبر داد و گفت: در نشست با کمیته های اجرایی نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، روند برگزاری جشنواره سال گذشته آسیب شناسی شد و انصافا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با مدیریت جدید با تمام توان پای کار است.

برگزاری نمایشگاه و انتشار کتاب از برنامه های جنبی جشنواره نوزدهم

وی در خصوص برنامه های جانبی نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان گفت: همزمان با برپایی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، نمایشگاه تخصصی کتب تئاتر کودک و نوجوان برپا خواهد شد و یکی از موفق ترین نمایشنامه های کودک و نوجوان اروپا به فارسی منتشر می شود.

کرمی ادامه داد: نمایشنامه محاصره، نوشته مارتین بالشتاید که ترجمه «مسلم قاسمی» و «معصومه قاسمی» است، یکی از موفق ترین آثار نمایشی کودک و نوجوان در آلمان و اروپا به شمار می رود که به کوشش دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان و در انتشارات نمایش به چاپ می رسد.

مطالبات با پیگیری هنرمندان به دست می آید

دبیر نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک ونوجوان همدان درباره کمبودها و کاستی های حوزه هنر و به خصوص تئاتر در استان همدان بیان کرد: مطالبات همواره با پیگیری هنرمندان به دست می آید و در حوزه تئاتر اینک کانون تئاتر کودک و نوجوان مکان مناسبی است که هنرمندان عرصه تئاتر می توانند از این راه خواستار رفع محرومیت ها شوند و به هر مقدار که این صنف قویتر و فعالتر باشد هنرمندان می توانند مطالبات خود را به شکلی رسمی تر و قدرتمندانه تر دنبال کنند.

رشد نسبی جشنواره نوزدهم نسبت به سال گذشته

شمارش معکوس برای برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان آغاز شده است و با نگاهی به آمار و ارقام به وضوح مشخص است که جشنواره نسبت به سال گذشته رشد داشته است و این خود باعث خرسندی اهالی فرهنگ و هنر دیار الوند است اما در این میان مباحثی وجود دارد که نباید تنها در هنگام برگزاری جشنواره از سوی مسئولان دیده شود و بعد از جشنواره به راحتی فراموش شود.

بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه تئاتر بر این امر اذهان دارند که سالن های همدان دارای استاندارهای لازم نیست و مسئولان با توجه به میزبانی پنج ساله همدان باید در رفع این مشکلات نهایت تلاش خود را به کار گیرند.