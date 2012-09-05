طرح تضمین کیفیت و سلامت فرآورده ها دامی در انار اجرا می شود

احمد رضایی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه دامپزشکی اهمیت فراوانی بر سلامت افراد جامعه دارد سعی داریم با اجرای این طرح فرآورده های دامی سالم و با کیفیت را در اختیار مردم قرار دهیم.

وی از جمله مزایای اجرای این طرح را کاهش میزان باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین و آلاینده های دیگر در فرآورده های دامی دانست و گفت: چنانچه شهرداری نسبت به خرید دستگاه لیبل گذاری لاشه اقدام کند می توان از کشتارهای غیر مجاز دام تا حد زیادی جلوگیری کرد.

این مسئول یادآور شد: این امر تاثیر بسزایی در کاهش انتقال بیماری مشترک بین دام و انسان دارد.

رضایی نسب از مردم خواست که دام های خود را در کشتارگاه و زیر نظر کارشناسان دامپزشکی ذبح کنند تا از سلامت دام اطمینان کافی داشته باشند.