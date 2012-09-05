تیم ملی والیبال ژاپن از ایران واهمه دارد/ باید اتفاق خاصی بیفتد تا بازنده شویم

محمد ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تیم ملی والیبال محکوم به پیروزی برابر ژاپن است، اظهارداشت: از هر نظر شرایط تیم ملی برای برگزاری این بازی نسبت به حریفش بهتر است. بر خلاف خیلی از دیدارهای گذشته، تیم ملی والیبال برای برگزاری این بازی هیچ مشکلی ندارد.

وی با اشاره به سفر گذشته تیم ملی والیبال به اسلوونی و اعزام مستقیم از این کشور به مصر تصریح کرد: البته باید سفرهایی که بازیکنان تیم ملی داشته‏اند و مسافت‏هایی که به خاطر آن طی کرده‏اند را در نظر بگیریم. به هر حال بازیکنان راه طولانی را طی کرده‎اند و اینکه اعضای کادر فنی برای بعد از بازگشت چه برنامه‏ای را لحاظ کردند تا خستگی بازیکنان مشکل ساز نشود، مهم است.

بازیکن پیشین تیم ملی والیبال تاکید کرد: البته ژاپنی‏ها هم برای دیدار با ایران باید مسافت زیادی را از شرق آسیا طی کنند اما در هر صورت شرایط تیم ایران به مراتب بهتر است. به خصوص اینکه بازیکنان با پیروزی برابر مصر از نظر روحی هم شرایط بهتری گرفته‎اند.

ترکاشوند با اشاره به اینکه تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار برابر ژاپن که دو سه ماه پیش درچارچوب رقابت‎های گزینشی لیگ جهانی برگزار شد، این تیم را در خانه‏اش شکست داد، خاطرنشان کرد: در کل تیم ژاپن از ایران هراس دارد و آسودگی خاطر لازم را برای دیدارهای پیش رو نخواهد داشت. برخلاف تیم ایران که از هر نظر مهیای این بازی‎هاست. هم بازیکنانی با پتانسیل بالا و کاملا آماده در اختیار دارد و هم اینکه ترسی از رویارویی با تیم ژاپن ندارد.

این مربی والیبال ایران تاکید کرد: در کل اینکه همه شرایط برای پیروزی تیم ملی والیبال به خوبی مهیاست مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد و در این صورت شاهد رقم خوردن نتیجه‎ای غیر از پیروزی تیم ایران شویم.

وی با یادآوری ناکامی تیم ملی والیبال در کسب سهمیه بازی‏های المپیک 2012 لندن گفت: تاثیر مثبت این ناکامی این بود که بازیکنان حالا از ته دل می‏خواهند وارد لیگ جهانی شوند. آنها نسبت به گذشته خیلی هماهنگ‏تر و یکدست و یکدل کار می‏کنند. اتحاد تیمی بازیکنان ایران در دیدار آنها برابر مصر به خوبی مشهود بود.

ترکاشوند با تاکید بر اینکه ژاپن تیمی توپ گیر و چغر در والیبال دارد و کاملا سرعتی کار می‏کند، خاطرنشان کرد: البته شرایط میزبانی کار را برای ایران خیلی راحت می‏کند ضمن اینکه تیم ایران در دفاع و اسپک کاملا برتر از حریف است. بازیکنان باید مراقب باشند تا در دریافت‎های اول هم مشکلی نداشته باشند.

این مربی والیبال با اشاره به ویژگی بازیکنان تیم ملی اظهارداشت: معروف به عنوان پاسور شرایط خوبی دارد. مهدوی هم هر زمان جایگزین او شد از تمام توانش استفاده کرده است. موسوی و نادی سرعتی زن های تیم هستند که در بازی‎های گذشته همواره کنار هم و فیکس بوده‏اند. در میان قدرتی زن‏ها هم فرهاد قائمی پدیده بزرگی است که در این چند ماه خوب کار کرده است. مهمتر از همه اینکه هر زمان بازیکنان ذخیره جایگزین شده اند، روند کاری تیم بهتر شده است.

محمد ترکاشوند در پایان تاکید کرد: در کل اینکه هیچ عذر و بهانه‏ای نیست و تیم ملی والیبال محکوم به برد در این بازی است. ژاپنی‏ها خیلی تلاش کنند شاید بتوانند در هر بازی یک گیم از ایران بگیرند. تیم ملی ایران دو بازی پیش رو را باید با نتایج 3 بر صفر یا 3 بر یک به سود خود تمام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله نهایی رقابت‏های زیرگروه لیگ جهانی 2013 تیم ملی والیبال ساعت 19 روزهای هفدهم و نوزدهم شهریورماه میزبان تیم ملی ژاپن خواهد بود.