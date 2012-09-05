نگاهی بر هنر هفتم در بجنورد/ مسابقات فیلم کوتاه و تئاتر دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در دو بخش پسران و دختران برگزار میشود که بخش پسران از سه شنبه تا 17 شهریور ماه و بخش دختران نیز از 19 تا 23 شهریورماه ادامه خواهد داشت.
عکس / وحید خادمی
بجنورد - خبرگزاری مهر: سی امین دوره مسابقات فیلم کوتاه و تئاتر دانش آموزی سراسر کشور با حضور 900 دانش آموز از 30 استان کشور و در سه بخش تئاتر عروسکی، نمایش صحنهای و فیلم کوتاه در بجنورد آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره در دو بخش پسران و دختران برگزار میشود که بخش پسران از سه شنبه تا 17 شهریور ماه و بخش دختران نیز از 19 تا 23 شهریورماه ادامه خواهد داشت.
عکس / وحید خادمی
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