نصب کتیبه موزه بویه / احساس خطر برای کشاورزی گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شعبان ‌نژاد افزود: این کتیبه از سنگ مرمر است که به صورت عمودی و پایه‌ دار ساخته شده است.

وی اظهارداشت: کنده ‌کاری روی کتیبه با دست انجام گرفته و اطلاعات مربوط به معرفی سایت موزه اعم از تاریخچه و شماره ثبت اثر به دو زبان فارسی و انگلیسی حک شده است.

ساخت کارخانه چای در شهرستانهای چای خیز

محمد حسین اصغریان معاون برنامه ریزی استانداری گیلان گفت: از فرمانداران شهرستانهای چای خیز خواسته شده تا در مناطق مورد نیاز کارخانه جدید چای ساخته شود.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه در سال جاری 150 واحد چایسازی در استانهای گیلان و مازندران مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای و تولید چای خشک کیفی هستند، گفت: نهایت تلاش خود را باید معطوف به چای با کیفیت و عرضه آن به سبد مصرف هموطنان ایرانی کرد.

علی محرر افزود: گسترش بهزراعی مزارع چای و به روزکردن کارخانجات چای می تواند استان را به تحقق اهداف رسیدن به چای با کیفیت تر نزدیک کند.

پیشگیری از نیوکاسل

مدیرکل دامپزشکی گیلان گفت: تزریق سراسری برای پیشگیری از بیماری نیوکاسل در مرغهای بومی گیلان در حال انجام است و تاکنون 9 هزار و 300 قطعه مرغ بومی واکسینه شده اند.

علی بشری معافی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تا پایان این طرح دو میلیون قطعه طیور بومی واکسینه شوند، افزود: این واکسن به صورت رایگان تزریق می شود.

وی تصریح کرد: این امر با هدف پیشگیری از هرگونه آسیب به طیور بومی و صنعتی استان در حال انجام است.

گیلان پیشگام در توسعه روستایی

استاندار گفت: گیلان در توسعه روستایی پیشگام است بنابراین درهر شهر استان باید یک روستای نمونه ایجاد شود.

کیهان هاشم ‌نیا افزود: روستاها برنامه‌ های زیادی از قبیل کاهش ضایعات برنج و ساماندهی کاه و کلش ها دارند که باید به آنها رسیدگی کرد اما آنچه که باید مد نظرقرار گیرد نخست تکمیل زیرساختهاست.

مسدود شدن راه ارتباطی ماچیان به رحیم ‌آباد

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: بر اثر بارش شدید باران و بروز سیل در حوزه رودسر و بالا آمدن آب رودخانه پلرود، جاده ‌های ورودی و خروجی کنارگذر پل ماچیان تخریب شد.

حجت شعبانپور افزود: بر اثر این تخریب راه ارتباطی رحیم‌آباد - ماچیان تا اطلاع ثانوی مسدود اعلام شده و اکنون تردد از محور جایگزین محور رحیم‌آباد - کلاچای امکانپذیر است.

وی اظهارداشت: پس از فروکش کردن آب رودخانه، بازگشایی و جمع ‌آوری پسماندهای سیلاب از سطح جاده، بازسازی و مرمت اولیه کنارگذر توسط عوامل راهداری آغاز می ‌شود.

احساس خطر برای کشاورزی گیلان

رئیس مجمع نمایندگان گیلان گفت: این استان بیشترین نرخ اشتغال را در کشور دارد و جزو سه استان برتر در این زمینه است اما به دلیل قطب کشاورزی بودن از بسیاری سرمایه ‌گذاری ‌ها محروم مانده است.

محمد مهدی رهبری املشی با بیان اینکه بسیاری از مزارع برنجکاری تبدیل به کیویکاری و بسیاری از مزارع چای از بین رفته و یا تضعیف شده است، یادآورشد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی، ابریشم، نوغان و زیتون از مشکلات جدی بخش کشاورزی گیلان است.