حزب الله لبنان و مقاومت حماس فرزندان انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد حسن اختری صبح چهارشنبه در اجلاس مقاومت اسلامی افزود: این دو مقاومت تاکنون دو دستاورد درخشان داشته، که دستاورد اول آن آزاد سازی لبنان بود که شکسته شدن ابهت اسرائیل و تصویری که از آن برای کشورهای اسلامی و جهان ساخته شده بود.

وی ادامه داد: در واقع با این آزاد سازی برای کشورهای عربی که از رژیم صهیونیستی به عنوان قدرت شکست ناپذیر تصویری ساخته بودند، شکسته و در واقع این اسطوره باطل شد.

سران رژیم صهیونیست به تناقض گویی و مسخره کردن خود افتاده‌اند

اختری ادامه داد: امروز سران رژیم صهیویست به تناقض گویی افتاده و یکدیگر را مسخره می‌کنند و آنها از مسئله فلسطین و منطقه مانده‌اند.

رئیس اجلاس مقاومت اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: پس از پیروزی افتخار آمیز مقاومت اسلامی در فلسطین و جنگ جنایتکارانه علیه فلسطین و در جنگ 22 روزه تعدادی از علاقه‌مندان و دوستداران مقاومت بنا گذاشتند مجموعه "صبح قربت" را شکل دهند تا در انتظار صبح پیروزی و آزادی همه سرزمین‌های اشغالی و نابودی اسرائیل باشیم، این موسسه فعالیت خود را آغاز و تا کنون سه همایش برگزار کرده است.

اختری اظهار داشت: امید است نمایندگان مقاومت حاضر در این اجلاس بتواند با یکیدیگر گفتگو داشته و نتیجه گیری داشته باشیم.

نیاز به مقاومت همه روزه است

اختری ادامه داد: انگیزه دیگری در برگزاری این حرکت و همایش‌ها ریشه سازی و عمیق سازی فرهنگ مقاومت در میان جوامع و بخصوص جوامع اسلامی است، چون ما هر روز بیش از پیش به مقاومت نیاز داریم.

وی تصریح کرد: مسئله مقاومت در تمام ادیان به عنوان یک ارزش و حرکت و امر مقدس است و در ادیان آسمانی یک امر مقدس و دستور الهی است چنانچه در قرآن کریم مسئله استقامت و مقاومت برای ریشه‌دار سازی ایمان و ایجاد ارتباط میان انسان و خداوند است که خداوند متعال به آن دستور داده است.

رئیس اجلاس مقاومت اسلامی گفت: آغاز و سیر مقاومت در قرآن کریم بیان شده و نتیجه تداوم راه مقاومت را خداوند متعال در قرآن کریم به آن تاکید کرده است.

اختری در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: امروز با رهنمودها و هدایت‌های پیامبر گونه امام خمینی (ره) امر احیاء دین و احیاء اسلام و هویت اسلامی احیاء شد.

وی همچنین بر لزوم آسیب شناسی راه مقاومت و نیازشناسی آن نیز تاکید کرد.