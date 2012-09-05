  1. اقتصاد
۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

بانک مرکزی:

نرخ تورم در مرداد به 23.5 درصد افزایش یافت

نرخ تورم در مرداد به 23.5 درصد افزایش یافت

بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1391 را 23.5 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش داد: خلاصه نتایج به دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر‌اساس سال پایه 100=1383 در مردادماه 1391 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه 1391 به عدد 0/341 رسید.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه 1390 معادل 23.5 درصد است که نسبت به مدت مشابه در تیرماه (22.4 درصد) 1.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.
 

کد مطلب 1689517

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