آغاز فروش «یک روز دشوار» درباره مرگ بن لادن/ استقبال خوب از کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، شرح متفاوت چگونگی کشته شدن بن لادن در کتاب «یک روز دشوار» باعث بروز تهدیداتی از جانب پنتاگون نسبت به نویسنده آن، در روزهای اخیر شده است.

پیش‌بینی می‌شود که کتاب «یک روز دشوار» به قلم یک کماندوی سابق ارتش آمریکا که در جریان کشته شدن اسامه بن لادن حضور داشته است، جزو پرفروش ترین‌ها قرار گیرد.

اظهارات این کماندوی سابق ارتش آمریکا از نحوه کشته شدن اسامه بن لادن، با گزارش قبلی کاخ سفید متفاوت است و همین امر باعث بروز تهدیداتی از جانب پنتاگون شده است.

فروش این کتاب علیرغم تهدید پنتاگون مبنی بر انجام اقدام قانونی علیه نویسنده برای نقض توافقات فی‌مابین، رونق گرفته است.

نام این کماندوی سابق ارتش آمریکا، مارک اون است و کتاب او توسط انتشارات داتن وابسته به نشر پنگوئن، چاپ شده است.

فروش این کتاب قرار بود از 11 سپتامبر سال جاری میلادی آغاز شود، ولی فروش آن زودتر و از دیروز شروع شده است.